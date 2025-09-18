Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması

Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'a yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımlarının bu ay sonunda devreye gireceğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın tetiklediği snapback mekanizması süreci kapsamında İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının getirileceğini bildirdi.

Macron, İran ile nükleer görüşmelerde ilerleme olmadığını vurgulayarak, “Bu Avrupa'nın pozisyonudur. İngiliz ve Alman meslektaşlarımızla çalıştık. Snapback'i aktif hale getireceğiz" dedi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

