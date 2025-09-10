Demokrasi Avrupa’da da sallantıda: Eylemci milletvekiline polis müdahalesi

Demokrasi Avrupa’da da sallantıda: Eylemci milletvekiline polis müdahalesi
Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron yönetiminin politikalarına karşı bugün için yapılan "Her Şeyi Durdur" başlıklı genel grev çağrısı kapsamında ülke çapında protestolar yaşandı. Protestolarda milletvekili Danielle Simonnet'e yapılan polis müdahalesi gündem oldu.

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a karşı bugün için yapılan “Her Şeyi Durdur” çağrısı kapsamında ülkenin birçok kentinde protestolar görüldü.

Macron’un sosyoekonomik politikalarına tepki olarak düzenlenen genel grev eylemleri ülkeyi karıştırdı.

LECORNU ATAMASI GERİLİMİ ARTIRDI

Aynı zamanda Macronu’un salı günü geç saatlerde, istifa eden Başbakan Francois Bayrou yerine sağcı eski bakan Sébastien Lecornu’yu ataması da ülkedeki sol koalisyonun eylem çağrısını yinelemesine sebep oldu.

MİLLETVEKİLİNE POLİS MÜDAHALESİ

Ülkenin birçok kentinde süren eylemlerde Fransa Parlamentosu üyesi Danielle Simonnet’e yapılan polis müdahalesi gündem oldu. Simonnet’in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde milletvekilinin eylem kapsamında bulunduğu bir kafeden polis zoruyla çıkartıldığı görülüyor.

EN AZ 85 GÖZALTI

Öte yandan ülkedeki gösterilerde sabah saatlerinden itibaren 75'i başkent Paris'te olmak üzere, toplam 85 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde 100 bin kişinin katılması beklendiği gösterilerin gün boyu devam etmesi bekleniyor.

