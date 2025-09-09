Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir yılı doldurmadan düşen François Bayrou'nun hükümetinin yerine yeni başbakan atadı.

Macron'un kararıyla yeni Fransa Başbakanı, Savunma Bakanı Sebatien Lecornu oldu.

39 yaşındaki Lecornu bir yılda göreve gelen dördüncü Fransa Başbakanı oldu.

Sebatien Lecornu

MACRON DÖNEMİNDEKİ DÖRDÜNCÜ BAŞBAKAN BELLİ OLDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın Ukrayna’daki savaşıyla tetiklenen 2030 yılına kadar sürecek büyük bir askeri güçlendirme planının mimarı olan Savunma Bakanı Sebastien Lecornu'yu başbakan olarak atadı.

Lecornu, Macron'un Cumhurbaşkanlığı döneminde göreve gelen dördüncü (Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou) başbakan oldu.