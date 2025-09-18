Macron’un tokatçı eşine şok: Erkek olmadığına dair kanıt sunacak

Avukatları, Macron çiftinin, Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğuna inandığını savunan ABD’li sağcı influencer Candace Owens'a karşı açtıkları hakaret davasında bu belgeleri sunacaklarını söyledi.

Owens'ın avukatları ise davanın reddi için bir dilekçe sundu.

‘CUMHURBAŞKANININ DİKKATİ DAĞILIYOR’

İngiltere merkezli BBC’ye konuşan Macron çiftinin avukatı Tom Clare, Bayan Macron'un bu iddiaları “inanılmaz derecede üzücü” bulduğunu ve bunların Fransız cumhurbaşkanını “dikkatinden uzaklaştırdığını” söyledi.

Macron’un eşinin ‘erkek’ olduğunu iddia etmişti: Elysee fenomenin peşine düştü

“Bunun onu bir şekilde oyunundan düşürdüğünü söylemek istemiyorum. Ancak kariyer ve aile hayatını aynı anda yürütmeye çalışan herkes gibi, aileniz saldırıya uğradığında bu sizi yıpratır. O da bir ülkenin cumhurbaşkanı olduğu için bundan muaf değil” dedi.

HEM GENEL HEM ÖZEL OLARAK KANITLANACAK

Clare, “bilimsel nitelikte uzman tanıklıkları ortaya çıkacağını” söyledi ve bu aşamada bunların tam niteliğini açıklamak istemese de çiftin, iddiaların yanlış olduğunu “hem genel hem de özel olarak” tam olarak kanıtlamaya hazır olduğunu belirtti.

“Bu tür bir kanıt sunmak için kendinizi ortaya koymak zorunda olduğunuzu düşünmek inanılmaz derecede üzücü” dedi.

“Bu, onun kamuoyuna açık bir şekilde maruz kalacağı bir süreç. Ama bunu yapmaya hazır. Gerçeği ortaya çıkarmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlı. Eğer gerçeği ortaya çıkarmak ve bunu durdurmak için, kendini bu şekilde açığa vurmanın verdiği o tatsızlık ve rahatsızlık gerekiyorsa, o bu yükü %100 taşımaya hazır.”

‘İDDİALAR RAHATSIZ EDİCİ’

Macron çiftinin avukatı Tom Clare, çiftin iddiaları rahatsız edici bulduğunu ve bunların yanlış olduğunu kanıtlayabileceklerini söylüyor.

Fransa'yı sarsan görüntü! Macron karısından tokat yedi

Macron çiftinin Brigitte'in hamile ve çocuklarını büyütürken çekilmiş fotoğraflarını sunup sunmayacağı sorulduğunda, Clare bunların mevcut olduğunu ve kurallar ve standartların olduğu mahkemede sunulacağını söyledi.

ABD’Lİ SAĞCI FENOMEN ORTAYA ATTI

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan, muhafazakar ABD medyası Daily Wire'ın eski yorumcusu Owens, Brigitte Macron'un erkek olduğu görüşünü defalarca dile getirdi.

Mart 2024'te, bu iddiaya “tüm mesleki itibarını” koyacağını iddia etti.

Bu iddia, yıllar önce çevrimiçi ortamlarda, özellikle Fransız blogcular Amandine Roy ve Natacha Rey'in 2021'de YouTube'da yayınladıkları bir videoda ortaya atılmıştı.

ÖNCEKİ DAVA ÜST MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Macron çifti, 2024'te Fransa'da Roy ve Rey aleyhine açtıkları hakaret davasını ilk olarak kazanmış, ancak bu karar 2025'te temyiz mahkemesinde, “gerçeğe dayalı değil ancak ifade özgürlüğü” denilerek bozulmuştu. Macron çifti bu karara da itiraz ediyor.

Temmuz ayında Macron çifti, Owens'a karşı ABD'de dava açtı. Davada, Owens'ın “iddialarını çürüten tüm güvenilir kanıtları göz ardı ederek, bilinen komplo teorisyenlerini ve kanıtlanmış iftiracıları desteklediği” iddia ediliyor.

‘ONURUMU SAVUNMAKLA İLGİLİ’

Amerika'da kamuoyunda tanınmış kişilere karşı açılan hakaret davalarında, davacılar “gerçek kötü niyet”i, yani davalının bilerek yanlış bilgi yaydığını veya gerçeği umursamadan hareket ettiğini kanıtlamak zorundadır.

Ağustos ayında Emmanuel Macron, Fransız dergisi Paris Match'e neden yasal işlem başlatmaya karar verdiklerini açıkladı.

“Bu benim onurumu savunmakla ilgili! Çünkü bu saçmalık. Bu kişi, yanlış bilgiye sahip olduğunu çok iyi biliyordu ve bir ideolojiye hizmet etmek ve aşırı sağcı liderlerle kurduğu bağlantıları kullanmak amacıyla zarar vermek amacıyla bunu yaptı.”

Owens daha önce, söylediklerinin doğru olduğuna inandığını ve ifade özgürlüğü ve eleştiri yapma hakkından daha “Amerikan” bir şey olmadığını söylemişti.