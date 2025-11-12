Macron: Çocukları sosyal medyadan korumalıyız

Yayınlanma:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB genelinde belli bir yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı getirmek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Belli bir yaşın altındaki çocuklara sosyal medya yasağı uygulanması Avrupa Birliği (AB) gündemine getirilmeye çalışıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB genelinde 15 yaşın altına sosyal medya yasağı getirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

"GENÇLERİ SOSYAL MEDYADAN KORUMALIYIZ"

Macron, Toulouse’daki La Depeche du Midi gazetesi merkezinde sosyal medyanın ve yeni teknolojilerin yarattığı tehlikelerle mücadele konusuna değindi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Bilimsel çalışmaların sosyal medyanın çocukları ve gençleri olumsuz etkilediğini gösterdiğine dikkati çeken Macron, "Sosyal medyayı belli bir yaşa kadar yasaklama yolunda ilerliyoruz. (Gençleri) Sosyal medyadan korumalıyız. Müzakereler sürüyor. 14, 15, 16 yaş (için) bunu sonuçlandırmamız gerekecek" şeklinde konuştu.

Avustralya'da sosyal medya yasağı genişletildiAvustralya'da sosyal medya yasağı genişletildi

"BUNUN İÇİN KOALİSYON KURUYORUZ"

Gençlere sosyal medya yasağına yönelik AB içinde de adımlar attıklarına dikkati çeken Macron, "Şu anda Avrupa’da bunun için bir koalisyon kuruyoruz" dedi.

Macron, ülke genelinde 15 yaşın altına sosyal medyayı yasaklamak istediklerini daha önce de dile getirmişti.

Fransa'da 2023'ten bu yana 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına kaydolmaları veli iznine bağlanırken bu platformların, küçüklerin velisinden izin alıp almadığını doğrulamak için sistem oluşturulması zorunlu kılınıyor.

Kaynak:AA

