Macron ABD-İran müzakeresi için devreye girdi

Macron ABD-İran müzakeresi için devreye girdi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile İran arasında tıkanan diplomatik süreci yeniden canlandırmak için devreye girdi. Macron, Donald Trump ve Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmelerde İslamabad müzakerelerinin yeniden başlatılmasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile İran arasında askıya alınan diplomatik temasların yeniden başlaması için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü açıkladı. Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Macron, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, taraflarla gerçekleştirdiği temaslarda Pakistan’ın başkenti İslamabad’da daha önce yapılan ancak sonuçsuz kalan müzakerelerin yeniden başlatılması çağrısında bulunduğunu belirtti. Görüşmelerde, yanlış anlamaların giderilmesi ve bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmasının önlenmesinin öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığı ifade edildi.

ATEŞKES LÜBNAN'I DA KAPSAMALI

Fransız lider, özellikle ateşkesin tüm taraflarca eksiksiz uygulanması gerektiğini vurgulayarak, bu sürecin yalnızca belirli bölgelerle sınırlı kalmaması, Lübnan’ı da kapsaması gerektiğini dile getirdi.

HÜRMÜZ KONUSUNU ELE ALDI

Macron’un dikkat çeken bir diğer mesajı ise küresel enerji ve ticaret açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerine oldu. Fransız Cumhurbaşkanı, boğazın en kısa sürede, herhangi bir kısıtlama veya ek mali yük olmaksızın uluslararası deniz trafiğine tamamen açılması gerektiğini söyledi.

Öte yandan Paris yönetimi, diplomatik çabalarını daha geniş bir zemine taşımaya hazırlanıyor. Macron, 17 Nisan’da Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek konferansla, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasına yönelik “çok taraflı ve savunma amaçlı” bir misyona destek verebilecek ülkeleri bir araya getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

