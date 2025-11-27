Lübnan Başbakanı'ndan silah bırakmayan Hizbullah'a tepki

Yayınlanma:
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selman, silahlarını teslim etmeye yanaşmayan Hizbullah'a tepki gösterdi. "Hizbullah, silahının saldırıları caydırdığını söylüyor" diyen Selam, silahların İsrail saldırılarında işe yaramadığını belirtti.

Lübnan'da Meclis'in ülkedeki tüm örgütlerin silahları teslim etmesine yönelik kararına olumsuz yanıt veren Hizbullah'a Başbakan Nevvaf Selam'dan tepki geldi.

"Hizbullah, silahının saldırıları caydırdığını söylüyor" ifadelerini kullanan Selam, İsrail saldırılarında örgütün silahlarının bir işe yaramadığını vurguladı.

Hizbullah lideri öldürüldüHizbullah lideri öldürüldü

BAŞBAKAN SELAM'DAN HİZBULLAH'A TEPKİ

Başkent Beyrut'ta gündemdeki konulara ilişkin konuşan Selam, İsrail saldırılarının hedefindeki Lübnan'ın "giderek tırmanan tek taraflı yıpratma" savaşıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ülkede silahların devlet tekelinde toplanması konusuna da değinen Selam, bu sürece ilişkin takvimi hükümetin belirlediğini ancak Lübnan'ın silahların toplanması konusunda geciktiğini söyledi.

Başbakan Selam, Hizbullah'ın silahlanmaya ilişkin "caydırıcılık" söylemini eleştirerek, "Hizbullah, silahının saldırıları caydırdığını söylüyor. Caydırıcılık, düşmanın saldırmasını engellemektir. Ancak İsrail saldırdı ve bu silah onu durduramadı. Bu silah, ne Hizbullah liderlerini ne de Lübnanlıları ve onların mülklerini korudu, bunun kanıtı da yerle bir edilen onlarca köydür" ifadelerini kullandı.

Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Kaynak:AA

