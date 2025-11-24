Hizbullah lideri öldürüldü

Yayınlanma:
İsrail ordusunun Beyrut’un güneyine düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai öldürüldü.

İsrail ordusu, Beyrut’un güneyine saldırı düzenledi. Saldırının ardından Hizbullah tarafından açıklama yaplırken askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'nin hayatını kaybettiğini duyuruldu.

TABATABAİ İLE 4 İSİM DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda Heysem Ali Tabatabai'nin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, Tabatabai'nin uzun yıllar örgütün askeri yapısında kritik görevler üstlendiği ve ‘toprağını ve halkını savunurken hayatını direnişe adadığı’ kaydedildi.

hizbullah-lideri-olduruldu-2.jpg

Saldırıda, örgüt mensupları Mustafa Esad Berro, Rıfat Ahmed Hüseyin, Kasım Hüseyin Bercavi ve İbrahim Ali Hüseyin'in de yaşamını yitirdiği belirtildi.

hizbullah-lideri-olduruldu-3-001.jpg

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Beyrut'un Dahiye bölgesine yapılan İsrail saldırısında 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 28 kişinin yaralandığını duyurdu

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

