Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani'yi kutladı

Khan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "New Yorkluların umut ve korku arasında iki net seçeneği vardı. Londra'da olduğu gibi umut kazandı." ifadelerini kullandı.

"TARİHİ KAMPANYASINDAN ÖTÜRÜ TEBRİK EDİYORUM"

Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olarak 2016'dan beri görev yapan Pakistan kökenli Khan, kendisi gibi Müslüman olan Mamdani'yi "Tarihi kampanyasından ötürü tebrik ediyorum." sözleriyle kutladı.

Demokrat Parti adayı Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman belediye başkanı oldu.