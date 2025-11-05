Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani'yi kutladı

Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı Zohran Mamdani'yi kutladı
Yayınlanma:
Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olan ve bu görevi hala sürdüren Sadiq Khan, New York'un ilk Müslüman belediye başkanı seçilen Zohran Mamdani'yi kutladı.

Khan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "New Yorkluların umut ve korku arasında iki net seçeneği vardı. Londra'da olduğu gibi umut kazandı." ifadelerini kullandı.

Trump'a New York golü: Hem müslüman hem sosyalist Zohran Mamdani belediye başkanı seçildiTrump'a New York golü: Hem müslüman hem sosyalist Zohran Mamdani belediye başkanı seçildi

"TARİHİ KAMPANYASINDAN ÖTÜRÜ TEBRİK EDİYORUM"

Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olarak 2016'dan beri görev yapan Pakistan kökenli Khan, kendisi gibi Müslüman olan Mamdani'yi "Tarihi kampanyasından ötürü tebrik ediyorum." sözleriyle kutladı.

Demokrat Parti adayı Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlarına göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman belediye başkanı oldu.

Kaynak:AA

