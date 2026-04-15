Kolombiya'da Escobar'ın mirası için 'itlaf' kararı

Yayınlanma:
Kolombiya hükümeti, dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar tarafından ülkeye getirilen ve yıllar içinde kontrolsüzce çoğalan su aygırları için itlaf kararı aldı.

Pablo Escobar, 1980'li yıllarda Hacienda Napoles Çiftliği'nde kurduğu özel hayvanat bahçesi için biri erkek toplam dört su aygırı getirtmişti. Escobar'ın 1993'teki ölümünün ardından diğer egzotik hayvanlar nakledilirken, su aygırları doğaya bırakıldı. Latin Amerika ekosistemine yabancı olan bu tür, avcı bir türün bulunmaması ve uygun iklim koşulları nedeniyle hızla çoğalarak 200’lük bir nüfusa ulaştı.

NAKİL PLANI MALİYETE TAKILDI

Kolombiya hükümeti, hayvanları doğrudan öldürmek yerine Hindistan gibi ülkelere nakletmeyi planlamıştı. Ancak yaklaşık 3,5 milyon doları bulan yüksek nakliye maliyetleri, bu planın rafa kaldırılmasına neden oldu. Daha önce denenen kısırlaştırma çalışmaları da hayvanların agresif doğası ve operasyon zorlukları nedeniyle beklenen başarıyı sağlayamadı.

ÇEVRE BAKANI: "MECBURUZ"

İtlaf kararını savunan Çevre Bakanı Irene Velez, durumun aciliyetini vurgulayan bir açıklama yaptı. Velez, "Başka çaremiz yok. Harekete geçmezsek su aygırlarının sayısını kontrol etmemiz imkansız hale gelecek. 2030'a kadar sayıları 500'e, 2035'e kadar ise binli rakamlara ulaşabilir" dedi. Karar kapsamında ilk etapta yaklaşık 80 su aygırının öldürülmesi planlanıyor.

Dünya Kupası başlamadan isyan ettirdiDünya Kupası başlamadan isyan ettirdi

HAYVAN HAKLARI SAVUNUCULARI TEPKİLİ

Hükümetin aldığı bu sert karar, hayvan hakları örgütleri ve çevre aktivistleri arasında büyük tartışma yarattı. Aktivistler, itlafın etik olmadığını savunarak daha insancıl çözümler üretilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor: Kuryeler girmeye korkuyor
Tek çatı altında 18 bin kişi yaşıyor
Kuryeler girmeye korkuyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Dünya
Trump ve Meloni birbirine girdi! "Sözlerine dikkat et" çağrısı Washington'ı hedef aldı
Trump ve Meloni birbirine girdi! "Sözlerine dikkat et" çağrısı Washington'ı hedef aldı
İran gemileri ablukaya rağmen Hürmüz'den geçti!
İran gemileri ablukaya rağmen Hürmüz'den geçti!
Devlet el koydu: Milyon dolarlık 'hayalet' 10 yıl sonra uyanıyor
Devlet el koydu: Milyon dolarlık 'hayalet' 10 yıl sonra uyanıyor