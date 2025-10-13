Kızılhaç İsrailli esirlerin cansız bedenlerini teslim alacak

Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihinde Aksa Tufanı olarak isimlendirdiği çatışmalar süresince çok sayıda İsrailli esir düştü. İsrail'in Gazze'de soykırıma dönüştürdüğü savaşta esirlerin de defalarca can güvenliği tehlikeye atıldı. İki yıl süren savaşta birçok esir yaşamını yitirdi.

Hamas, İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün 4 İsrailli esirin naaşını teslim edeceğini açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin cansız bedenlerini Gazze'nin güneyindeki bir buluşma noktasında teslim edileceği belirtildi.

İsrail ordusunun, esirlerin tabutlarını almaya hazır olduğu kaydedildi.