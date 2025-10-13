Kızılhaç İsrailli esirlerin cansız bedenlerini teslim alacak

Yayınlanma:
Hamas'ın esir aldığı ve 2 yıl boyunca süren savaşta çeşitli nedenlerle ölen İsrailli esirlerin naaşlarını almak için Kızılhaç ekipleri yola çıktı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihinde Aksa Tufanı olarak isimlendirdiği çatışmalar süresince çok sayıda İsrailli esir düştü. İsrail'in Gazze'de soykırıma dönüştürdüğü savaşta esirlerin de defalarca can güvenliği tehlikeye atıldı. İki yıl süren savaşta birçok esir yaşamını yitirdi.

Hamas, İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün 4 İsrailli esirin naaşını teslim edeceğini açıklamıştı.

Erdoğan ve Trump.. Birkaç saat sonra Mısır'da olacak!Erdoğan ve Trump.. Birkaç saat sonra Mısır'da olacak!

Erdoğan 'Netanyahu varsa ben yokum' demiş, uçağı pisti pas geçmiş: İşte Mısır semalarında yaşananlarErdoğan 'Netanyahu varsa ben yokum' demiş, uçağı pisti pas geçmiş: İşte Mısır semalarında yaşananlar

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin cansız bedenlerini Gazze'nin güneyindeki bir buluşma noktasında teslim edileceği belirtildi.

İsrail ordusunun, esirlerin tabutlarını almaya hazır olduğu kaydedildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

