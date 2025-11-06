Kemer sıkma politikalarına karşı emekliler sokağa döküldü

Yayınlanma:
Fransa'da emekliler, 2026 bütçe projesindeki kemer sıkma önlemlerini protesto etti.

İşçi sendikalarının çağrısıyla ülke genelinde Paris, Poitiers ve Bordo'nun da aralarında bulunduğu onlarca kentte emekliler sokağa indi.

Paris'teki gösteri, Senato'ya yakın Lüksemburg Bahçesi'nin önünde başladı.

Çoğunluğu emeklilerden oluşan binlerce kişinin katıldığı protestoda, hükümetin 2026 bütçesi ve 2026 sağlık sigortası bütçesi projelerindeki kemer sıkma önlemlerine tepki gösterildi.

Ellerinde "Emeklilik maaşlarımızı artırın" ve "Sosyal adalet için mücadele edelim" yazılı afişler taşıyan göstericiler, emeklilik maaşlarının artırılması, sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması ve ülkede daha adil bir vergilendirme sistemi talep etti.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

