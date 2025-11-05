Fransa’da panik anları: Bir araç kalabalığın arasına daldı

Fransa’nın Oleron Adası'nda panik dolu anlar yaşandı. Adada bir sürücü, aracını yayaların ve bisikletlilerin üzerine sürdü. Kalabalık arasında büyük bir panik yaşanırken yapılan saldırı nedeniyle birçok kişi yaralandı.

2’Sİ AĞIR 9 KİŞİ YARALANDI!

Aracın bir anda kalabalığa dalması sebebiyle 2’si ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI!

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, sosyal medya hesabı üzerinden saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüklerini, 35 yaşındaki sürücünün ise gözaltına alındığını ifade etti.





