Fransa’da panik anları: Bir araç kalabalığın arasına daldı
Fransa’nın Oleron Adası’nda bir sürücü, aracını yayaların üzerine sürdü. Kalabalığın arasına giren araç nedeniyle 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fransa’nın Oleron Adası'nda panik dolu anlar yaşandı. Adada bir sürücü, aracını yayaların ve bisikletlilerin üzerine sürdü. Kalabalık arasında büyük bir panik yaşanırken yapılan saldırı nedeniyle birçok kişi yaralandı.

2’Sİ AĞIR 9 KİŞİ YARALANDI!

Aracın bir anda kalabalığa dalması sebebiyle 2’si ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI!

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, sosyal medya hesabı üzerinden saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüklerini, 35 yaşındaki sürücünün ise gözaltına alındığını ifade etti.



Kaynak:DHA

