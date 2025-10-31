Fransa’dan İspanya’ya çalıntı araçla gitmişler: Saldırı hazırlığındaki ekip 3 kalaşnikofla yakalandı!

“Yeni nesil mafya” olarak da anılan suç örgütlerinin yurtdışında bulunan üyelerine yönelik operasyonların sıklaştığı gözlemleniyor. Serdar Öktem cinayetini organize ettiği anlaşılan Azerbaycan vatandaşı Alican Çakır dün Moskova’da yakalandı. Çakır ve beraberindeki kişilerden çok sayıda silah da bulunuyordu.

ÇALINTI ARAÇLA İSPANYA’YA GİTMİŞLER

Benzer bir operasyonun da 3 gün önce İspanya’da yaşandığı anlaşıldı. İspanya polisi, Fransa plakalı çalıntı bir araçta 3 Kalaşnikof silah tespit etti.

‘BAŞKAN GÜMÜŞ’ 2 ADAMIYLA YAKALANDI

Yapılan araştırmalar sonrası söz konusu silahların Çirkinler çetesinin yönetici ‘Başkan Gümüş’ olarak bilinen Mensur Gümüş ile korumalarına ait olduğu anlaşıldı. Gümüş ve 2 adamı baskın yapılan evde yakalandı.

CANER KOÇER CİNAYETİNİN DE AZMETTİRİCİSİ

Edinilen bilgilere göre Mensur Gümüş, Avrupa’da işlenen bir dizi çeteler arası cinayetin de azmettiricisi konumunda. Geçen Ağustos ayında İspanya’da öldürülen Caner Koçer’in öldürülmesini de Gümüş’ün organize ettiği kaydediliyor.

18 yaşındaki Laçin'i öldüren sürücüye ödül gibi ceza! Yaşasaydı dünyaca ünlü bir sanatçı olacaktı

YENİ BİR SALDIRININ HAZIRLIĞINI YAPIYORLARDI

İspanya’da çok sayıda uzun namlulu silahla yakalanan Mensur Gümüş ve adamlarının yeni bir saldırının hazırlığı içinde olduğu öne sürüldü. Konuya yakın kaynaklar, özellikle Serdar Öktem cinayeti sonrası yurtdışında bulunan çetelerin yöneticilerine yönelik rakiplerin sıklaştığına işaret ediyor.