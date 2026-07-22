Keçilerini satıp fidan alınca herkes ona deli demişti: Şimdi çorak topraktan yılda 3 hasat alıyor

Endonezya'da köylülerin 'deli' diyerek alay ettiği Sadiman adındaki adam, 20 yılda diktiği 11 binden fazla ağaçla kuruyan kaynakları canlandırdı. Çorak araziyi ormana dönüştüren Sadiman, bölgedeki tarımsal üretimi üçe katlarken devletin en prestijli çevre ödülüne layık görüldü.

YANGINDAN SONRA KAYNAKLAR KURUDU

Endonezya'nın Orta Cava bölgesinde bulunan Lawu Dağı eteklerindeki Geneng Köyü, 1960'lı yıllarda yaşanan büyük orman yangınının ardından ağır bir kuraklıkla karşı karşıya kaldı. Tarım arazilerini açmak için uygulanan yakma gelenekleri de denkleme eklenince bölgedeki bitki örtüsü tamamen yok oldu. Toprağın suyu tutamaması nedeniyle su kaynakları kurudu ve erozyon felaketi başladı.

KEÇİLERİNİ SATIP FİDE ALDI

Köy sakinlerinden Sadiman, kuraklığa son vermek amacıyla 20 yılı aşkın süre önce tek başına harekete geçti. Elindeki keçileri satıp karanfil fideleriyle takas eden Sadiman, bu fidelerle banyan ve ficus ağacı türlerini temin etti. Çorak tepelere ağaç dikmeye başlayan Sadiman, komşularının dalga geçmesine ve kendisine "deli" demelerine aldırış etmeden çalışmasını sürdürdü.

BİN HEKTARLIK ALANDA SU MUCİZESİ

Sadiman'ın 250 hektarlık bozulmuş araziye diktiği 11 binden fazla ağaç, derin ve yoğun kök sistemleri sayesinde sertleşmiş toprağı delerek yağmur suyunun yeraltı su tablasına ulaşmasını sağladı. Reuters verilerine göre, ağaçlandırma sayesinde 1960'lardan beri kuru olan yeraltı su kaynakları yeniden fışkırdı. Bölgede daha önce yılda 1 kez yapılan tarımsal hasat sıklığı suyun geri gelmesiyle 3 katına çıktı.

DEVLET ÖDÜLÜ VE BİLİMSEL PARALEL

Ortaya konan bu başarı, uluslararası kurumların su güvenliği raporlarında belirtilen hidrolojik ilkelerle doğrudan örtüşüyor. Doğa restorasyonu başarısı nedeniyle Endonezya Hükümeti, Sadiman'a ülkenin en yüksek çevre ödülü olan Kalpataru'yu verdi. Bölge günümüzde "Sadiman Ormanı" adıyla doğa turizmine de hizmet veriyor.