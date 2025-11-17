KDC’de maden katliamı: En az 70 madenci öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Lualaba eyaletine bağlı Kolwezi kentinde bir kobalt madeninde trajik bir kaza meydana geldi. Kawama bölgesindeki kobalt maden sahasında oluşan büyük çaplı göçükte çok sayıda işçi enkaz altında kaldı.

EN AZ 70 MADENCİ HAYATINI KAYBETTİ

Ulusal basındaki haberlere göre, yapılan ilk belirlemelerde 70 maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı. Kobalt maden sahasında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, ancak resmi bir açıklamanın henüz yapılmadığı bildirildi.

ÜLKE MADEN İŞ CİNAYETLERİYLE GÜNDEMDE

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde özellikle kobalt gibi değerli madenlerin çıkarıldığı denetimsiz madenler, güvenlik eksiklikleri ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle benzer iş cinayetleri sıklıkla yaşanıyor. Bu son olay, ülkedeki maden güvenliği sorununu bir kez daha gözler önüne serdi.