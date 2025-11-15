AKP'li başkan duyurdu İliç'e siyanürlü ölüm geri dönüyor! Yeğeni faciada öldü madeni öve öve bitiremedi

AKP Erzincan İl Başkan Yardımcısı Mustafa Gürbüz, 9 işçinin hayatını kaybettiği Anagold Madencilik’in kısa süre içinde yeniden faaliyete geçeceğini açıkladı.

AKP Erzincan İl Başkan Yardımcısı ve İliç eski Belediye Başkanı Mustafa Gürbüz, 9 işçiye mezar olan Anagold Madencilik’in kısa süre içerisinde yeniden faaliyetine başlayacağını duyurdu.

İliç’in 1998'den bu yana madenle anıldığını belirten Gürbüz, “O felakette 9 canımızı yitirdik, biri de benim yeğenimdi. (Kenan Öz) İlçe büyük bir kaos yaşadı. 2008’de üretime başlayan maden, bölgeyi bir altın şehri haline getirmişti. Kadınından gencine herkes orada çalışıyordu. Ancak madenin kapanmasıyla ilçede umutlar azaldı, aile içi huzursuzluklar başladı” dedi.

“5 BİN KİŞİ ÇALIŞIYORDU, 50 BİN KİŞİ ETKİLENİYOR”

Madenin yalnızca İliç değil, tüm bölge için hayati olduğunu vurgulayan Gürbüz, “Burada 5 bin kişi çalışıyordu. Ama dolaylı olarak 50 bin kişinin geçimi bu işletmeye bağlıydı” açıklamasında bulundu.

Nehaber24'e konuşan Gürbüz, madenin yeniden faaliyete geçmesi için siyasi iradenin kararlı olduğunu belirtti. Gürbüz, “Sayın vekilimiz Süleyman Karaman, Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız konunun farkında. Görüşmeler sürüyor, açılış için umutluyuz” dedi.

Gürbüz, “Sadece ilçemize yıllık yaklaşık 600 milyon lira gelir sağlanıyordu. Erzincan genelinde de bu rakam çok daha büyük. İnsanların gelir seviyesi yüzde 80 oranında arttı. Herkes iş, güç, gelir sahibi oldu” diye konuştu.

Madenin çevre kirliliğine neden olduğuna yönelik haberleri 'provokasyon' olarak değerlendiren Gürbüz, “Ben yıllarca burada yaşadım, 20 yıl ilçe başkanlığı, 5 yıl belediye başkanlığı yaptım. Bu madenin çevreye zarar verdiği iddiaları tamamen asılsız. Bazı çevreler, provokasyon amacıyla yanlış bilgiler yaydı” dedi.

TBMM İliç Araştırma Komisyonu, Yarın Anagold Maden Şirketi Yetkililerini DinleyecekTBMM İliç Araştırma Komisyonu, Yarın Anagold Maden Şirketi Yetkililerini Dinleyecek

“CUMHURBAŞKANIMIZIN HABERİ VAR”

Sürecin yakından takip edildiğini belirten Gürbüz, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ve Çevre Bakanımız konuyla ilgileniyor. En kısa sürede madenin yeniden açılacağına inanıyoruz. Vatandaşımız sabırlı olsun, umutlarını kaybetmesin” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

