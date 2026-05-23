Kaliforniya’da kimyasal sızıntı sonrası alarm! 40 bin kişi tahliye ediliyor

Los Angeles’ın güneyinde yer alan Orange County’de, Garden Grove kentindeki bir havacılık tesisinde bulunan tehlikeli kimyasal tankında meydana gelen arıza bölgeyi alarma geçirdi. Plastik ve sanayi üretiminde kullanılan yanıcı metil metakrilatın depolandığı tankta oluşan sorun, sızma veya patlama ihtimalini gündeme getirdi.

Yetkililer, tankın içinde yaklaşık 7 bin galon (yaklaşık 26 bin 500 litre) kimyasal bulunduğunu ve bu maddenin uçucu yapısı nedeniyle ciddi bir risk oluşturduğunu açıkladı.

BÖLGE SAKİNLERİ EVLERİNİ TERKETMEYİ REDDETTİ

İlk etapta sınırlı bir alan için verilen tahliye kararı kısa sürede büyütüldü. Garden Grove’un yanı sıra Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park ve Westminster kentlerinin bazı bölgeleri de boşaltma kapsamına alındı.

Bölgede yaklaşık 40 bin kişinin yaşadığı belirtilirken, bazı sakinlerin evlerini terk etmeyi reddettiği bildirildi. Yetkililer üç ayrı tahliye merkezi kurarak bölgeden ayrılanları buraya yönlendirdi.

ACİL MÜDAHALE PLANI OLUŞTURULDU

Orange County İtfaiye Kurumu yetkilileri, tankın yapısal olarak iki risk taşıdığını açıkladı: çatlayarak kimyasal sızdırma ya da daha ciddi bir senaryoda patlama.

İtfaiye yetkilisi Craig Covey, farklı kurumlarla birlikte acil bir müdahale planı oluşturduklarını belirterek, “Amacımız tankın kontrolsüz şekilde patlamasını önlemek için tüm uzmanları aynı koordinasyonda bir araya getirmek” ifadelerini kullandı.

Ekiplerin, tankı soğutmak ve sıcaklığı dengede tutmak amacıyla su püskürtme sistemleri kullandığı, böylece iç basıncın kontrol altında tutulmaya çalışıldığı aktarıldı.

SAĞLIK SORUNLARI YAŞANABİLİR

Tehlikeli madde ekipleri tankın ısı seviyesini sürekli takip ettiklerini açıkladı. Belirlenen kritik eşik aşılırsa tüm ekiplerin bölgeden çekileceği ve bunun tankın genleşme riskini artırabileceği ifade edildi.

Orange County Sağlık Kurumu’ndan Dr. Regina Chinsio-Kwong, kimyasalın havaya karışması durumunda uzun süreli maruziyetin ciddi solunum problemlerine yol açabileceğini belirtti. Ancak yapılan hava ölçümlerinde şu ana kadar kimyasal buhara rastlanmadığı açıklandı.

Yetkililer, tahliye bölgesi dışında kalanlar için risk bulunmadığını vurgularken, tahliye alanındaki vatandaşların uyarılara kesinlikle uyması gerektiğini ifade etti.