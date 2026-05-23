Çin'de kömür madeninde korkunç patlama! En az 82 işçi hayatını kaybetti

Çin, bir kez daha maden faciasıyla sarsıldı. Şansi eyaletine bağlı Çangcı ilinin Çinyüen ilçesindeki kömür madeninde sabah saatlerinde meydana gelen gaz patlaması büyük bir felakete yol açtı.

Çin resmi haber ajansı Xinhua’nın aktardığı bilgilere göre, patlama sırasında madende toplam 247 işçi bulunuyordu. İlk belirlemelere göre en az 82 işçi hayatını kaybetti, çok sayıda işçinin ise göçük altında mahsur kaldığı belirtildi.

Patlamanın ardından bölgeye yüzlerce arama kurtarma görevlisi sevk edildi. Ekipler, yer altındaki işçilere ulaşabilmek için yoğun çalışma yürütürken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

DEVLET BAŞKANI Şİ'DEN AÇIKLAMA

Facianın ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de yazılı bir açıklama yayımladı. Şi, tüm imkanların seferber edilmesi, yaralıların hızla tedavi edilmesi ve kurtarma çalışmalarının eksiksiz yürütülmesi yönünde talimat verdi.

Patlamanın nedeninin detaylı şekilde araştırılmasını isteyen Şi, ihmali bulunan kişi ve kurumların hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca ülke genelindeki yerel yönetimlere ve ilgili kurumlara seslenen devlet başkanı, iş güvenliği önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, özellikle eski altyapıya sahip kömür madenlerinde risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığına dikkat çekti. Çin’de son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla maden kazalarında düşüş yaşansa da, ölümcül kazalar zaman zaman yeniden gündeme geliyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.