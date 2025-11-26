İtalya'da tarihi karar: Kadın cinayetine müebbet hapis

İtalya Parlamentosu, kadın cinayetlerini ceza kanununda ayrı bir suç olarak tanımlayan ve bu suçu işleyenlere ömür boyu hapis cezası öngören tarihi bir yasayı onayladı. Hem iktidar hem de muhalefetin desteğini alan yasa, ülkede artan kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete karşı atılmış en somut adımlardan biri olarak görülüyor.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan nihai oylamada 237 lehte oyla kabul edilen yasanın, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün hemen öncesine denk gelmesi dikkat çekti.

Bir kadın cinayeti daha! Börek almaya gittiği işletmede eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni liderliğindeki muhafazakar hükümetin öncülük ettiği yasa, İtalya'yı sarsan ve kamuoyunda büyük infial yaratan kadın cinayetlerine bir yanıt olarak hazırlandı. Yasa, kadın cinayetinin yanı sıra ısrarlı takip ve mahrem görüntülerin izinsiz yayılması gibi cinsiyete dayalı diğer suçlara karşı da daha ağır cezalar getiriyor. Özellikle 2023 yılında üniversite öğrencisi Giulia Cecchettin'in vahşice katledilmesi, İtalya'nın ataerkil kültürünü ve kadına yönelik şiddetin kökenlerini sorgulayan ülke çapında bir tartışma başlatmıştı.

Kayseri'de kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

Başbakan Meloni, "Şiddet karşıtı merkezler ve sığınma evleri için ayrılan fonları iki katına çıkardık. Bunlar somut adımlar ama burada durmayacağız" dedi.

"SADECE CEZALANDIRMAK YETMEZ"

Merkez sol muhalefet partileri, yasanın cezai boyutunu desteklemekle birlikte, hükümetin yaklaşımını eksik bulduklarını dile getirdi. Muhalefet, yasanın sorunun sadece sonuçlarıyla ilgilendiğini, ancak şiddeti doğuran toplumsal ve ekonomik eşitsizlikleri göz ardı ettiğini savundu.

Bu tartışmanın merkezinde ise okullarda cinsel ve duygusal eğitimin verilip verilmemesi yer alıyor. Hükümetin hazırladığı bir başka yasa tasarısı, ilkokullarda bu tür eğitimleri tamamen yasaklarken, liselerde ise dersler için velilerden yazılı izin alınmasını zorunlu kılıyor. İktidar, bu adımı "çocukları ideolojik dayatmalardan korumak" olarak savunurken, muhalefet tasarıyı "ortaçağ zihniyeti" olarak nitelendiriyor.

İtalya'nın ana muhalefetteki Demokratik Parti lideri Elly Schlein, "İtalya, cinsel ve ilişki eğitiminin okullarda zorunlu olmadığı 7 Avrupa ülkesinden biri. Sadece cezalandırmak yeterli değil, asıl önleme okullarda başlar" diyerek hükümeti eleştirdi.

İtalya Ulusal İstatistik Kurumu (Istat) verilerine göre, 2024 yılında ülkede 106 kadın cinayeti işlendi ve bunların 62'si mevcut veya eski partnerler tarafından gerçekleştirildi.