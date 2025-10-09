İsveçli büyükelçiden Şanlıurfa ziyareti

İsveç Ankara Büyükelçisi Malena Mard, Şanlıurfa’da ziyaretler gerçekleştirdi. İsveçli Büyükelçi Mard, Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti.

VALİLİKTE BULUNAN ŞEREF DEFTERİNİ İMZALADI

Malena Mard, Şanlıurfa Valiliği ziyareti kapsamında, Vali Hasan Şıldak ile görüştü ve Şanlıurfa Valiliği’nde bulunan Şeref Defteri’ni imzaladı. Daha sonra İsveçli heyetle birlikte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini de ziyaret eden Büyükelçi Mard, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ı ziyaret etti.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FİNCAN TAKIMI HEDİYE ETİ

Başkan Gülpınar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına kente özgü bakır fincan takımı hediye etti.