İsveçli diplomattan NATO skandalı: Türkiye dosyalarını tuvalette unuttu

Yayınlanma:
İsveç'in NATO'ya girişi kapsamında Türkiye ile yapılan görüşmenin ardından İsveçli bir diplomatın Stockholm'deki havalimanının tuvaletinde görüşmeye ilişkin dosyaları unuttuğu ortaya çıktı. Skandal ülkede tartışmalara yol açtı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’un Türkiye ile NATO görüşmeleri sonrası Stockholm Arlanda Havalimanı’nın tuvaletinde unutulan resmi belgeler, ülkede güvenlik tartışmalarını alevlendirdi. Temizlik görevlisinin bulduğu dosyada diplomatik notların yer aldığı bilgisi ülke gündemine oturdu.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından İskandinav ülkesi İsveç’in NATO’ya girmek istemesi ancak Türkiye’nin bu isteği bir süre veto etmesi süreciyle ilgili bir skandal ortaya çıktı.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, ülkesinin NATO’ya girmesine ilişkin Türkiye ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmeye ilişkin dosyaları, İsveçli bir yetkilinin Stockholm Arlanda Havalimanı’nda unuttuğu öğrenildi. Unutulan dosyalarda hassas diplomatik notların bulunduğu kaydedildi.

TÜRKİYE ZİYARETİNİN ARDINDAN YAŞANDI

Ülke basınına göre İsveç’in NATO’ya girmek istemesi sürecine ilişkin yürütülen görüşmeler hakkında detaylar bugüne kadar açıklanmazken, Türkiye ziyaretinin ardından yaşandığı belirtilen bu skandal ülkeyi karıştırdı.

Başbakanlık Basın Servisi medyada yer alan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. Bir çalışan tarafından dosyaların havalimanında unutulduğu doğrulandı, ancak bunların “gizli” olarak nitelendirilen belgeler olmadığı, güvenlik soruşturmasına ihtiyaç duyulmadığı kaydedildi.

HASSAS BİLGİ YOK İDDİASI

Öte yandan İsveç basını ise Başbakanlık’ın bu açıklamasına karşı, tekrar belgelerin hassas bilgi içerdiğini öne sürdü. Dosyada görüşmeye ilişkin notlar ile diplomatik belgelerin bulunduğu belirtildi, ancak istihbarati bilgilerin bulunmadığı da kabul edildi.

Yaşanan skandal ülkede güvenlik önlemleri ve diplomatlara yönelik prosedürleri tartışmaya açtı. Başbakan Kristersson tarafından göreve getirilen Ulusal Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm’un, görevindeki ilk altı ayda üç kez gizli belgeleri ihmal ettiğine dair tartışmalar üzerine patlak veren bu skandal ülkedeki güvenlik endişelerini daha da arttırdı. Landerholm’un bu ihlaller kapsamında mahkemeye çıkarıldığı da bildirildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

