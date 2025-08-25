İşsiz sayısı 3 milyona dayandı

İşsiz sayısı 3 milyona dayandı
Yayınlanma:
Almanya’da işsiz sayısı, temmuz ayında da yükselişini sürdürerek 3 milyon sınırına dayandı. Federal İş Ajansı’nın (BA) verilerine göre, ay ortasına kadar ülkede toplam 2 milyon 979 bin kişi işsiz olarak kayıtlara geçti.

Federal İş Ajansı’nın (BA) verilerine göre, Almanya’da temmuz ortasına kadar 2 milyon 979 bin kişi işsiz olarak kayıtlara geçti.

Bu rakam, bir önceki aya kıyasla 65 bin, geçen yılın aynı ayına göre ise 171 bin kişilik yükseliş anlamına geliyor.

BA Başkanı Andrea Nahles, artışı yaz tatili dönemine bağlayarak, “İşsizlik yaz tatilinde arttı. Bu artışın ağustosta da devam etmesi bekleniyor. Ayrıca şirketler yeni iş ilanları konusunda hâlâ çekimser davranıyor ve sigortalı istihdam neredeyse hiç artmıyor” dedi.

Nahles, iş piyasasında iyileşmenin geleneksel olarak sonbaharda görüldüğünü hatırlattı ancak geçen yıl bu dönemde ekonomik durgunluk nedeniyle canlanmanın oldukça zayıf kaldığını belirtti.

Temel bir toparlanmanın zaman alacağını vurgulayan Nahles, “Hükümetin konjonktür ve yatırım programlarının işgücü piyasasına yansıması genellikle birkaç ay sürüyor. İş piyasası genel ekonomik gelişmelerin gerisinden geliyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Dünya
İsveçli diplomattan NATO skandalı: Türkiye dosyalarını tuvalette unuttu
İsveçli diplomattan NATO skandalı: Türkiye dosyalarını tuvalette unuttu
Piyangoyu 14 kez kazanan ekonomist sırrını açıkladı
Piyangoyu 14 kez kazanan ekonomist sırrını açıkladı