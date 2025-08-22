İsrail'in verileri sızdı: Ölen 5 kişiden 4'ü sivil

İsrail'in verileri sızdı: Ölen 5 kişiden 4'ü sivil
Yayınlanma:
İsrail askeri istihbaratına ait gizli bir veri tabanından sızdırılan veriler sonucunda, İsrail tarafından öldürülen her beş Filistinliden en az 4’ünün sivil olduğunu belirtildi.

İsrail askeri istihbaratına ait gizli bir veri tabanından sızdırılan rakamlar, İsrail tarafından öldürülen her beş Filistinliden en az 4’ünün sivil olduğunu ortaya koydu.

İsrail askeri istihbaratına ait gizli bir veri tabanından sızdırılan rakamlar, İsrail güçleri tarafından öldürülen her beş Filistinliden en az 4’ünün sivil olduğunu gösteriyor.

ÖLENLERİN YÜZDE 83'Ü SİVİL

İngiltere merkezli The Guardian, İsrail merkezli +972 Magazine dergisi ve Local Call haber sitesinin ortak araştırmasına göre, İsrail askeri istihbaratına ait gizli bir veri tabanı, Gazze’de ölenlerin yüzde 83’ünün sivil olduğunu ortaya koyuyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) veri tabanında mayıs ayı itibarıyla toplam ölü sayısı Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre 53 bine ulaşmışken yalnızca 8 bin 900 militan ölü ya da ''muhtemelen ölü'' olarak listelendiği ifade edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

