İsrail'in kaçırdığı milletvekilleri hakkında 2 yeni açıklama
Son dakika... Özgürlük Filosu'nda bulunan Vicdan Gemisi'nde Gazze'ye insani yardım götürmek için seyreden 3 Türk milletvekilinin İsrail tarafından kaçırılmasının ardından 2 yeni açıklama geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuya ilişkin açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş TBMM Genel Kurulu'na hitap ederken, İsrail'in soykırım ablukası uyguladığı Gazze'ye insani yardım götürmek için yolda olan Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda müdahale edilmesi ve Türk milletvekillerinin İsrail tarafından kaçırılması hakkında açıklama yaptı. "Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı" diyen Kurtulmuş İsrail'e "aklını başına alması" tavsiyesini verdi.

"(Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırı) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çok güçlü bir şekilde Vicdan Gemisi'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye ulaştırılmalı. İsrail'in aklını başına almasını tavsiye ederiz"

'SALDIRI KABUL EDİLEMEZ'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İsrail tarafından Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale; haydutluğun ve hukuk tanımamanın yeni bir örneğidir.

Küresel Sumud Filosu'ndan sonra, aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu, barışçıl amaç taşıyan sivil aktivistlere yönelik yapılan bu saldırı kabul edilemez.

Erdoğan İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili için tek bir kelime açıklama yapmadıErdoğan İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili için tek bir kelime açıklama yapmadı

İsrail 3 milletvekilini alıkoymuştu! Bakanlıktan son dakika açıklamasıİsrail 3 milletvekilini alıkoymuştu! Bakanlıktan son dakika açıklaması

TÜRKİYE GİRİŞİMLERİ BAŞLATTI

Türkiye, alıkonulan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için tüm girişimleri başlatmış olup aktivistlerin durumunu takip etmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin davasının ve Gazze halkının yanında durmaya; soykırıma, bu hukuk ve insanlık dışı saldırılara karşı mazlumların sesi olmaya devam edeceğiz."

