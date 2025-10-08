TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş TBMM Genel Kurulu'na hitap ederken, İsrail'in soykırım ablukası uyguladığı Gazze'ye insani yardım götürmek için yolda olan Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda müdahale edilmesi ve Türk milletvekillerinin İsrail tarafından kaçırılması hakkında açıklama yaptı. "Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı" diyen Kurtulmuş İsrail'e "aklını başına alması" tavsiyesini verdi.

"(Özgürlük Filosu Koalisyonu'ndaki gemilere saldırı) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çok güçlü bir şekilde Vicdan Gemisi'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz. Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'ye ulaştırılmalı. İsrail'in aklını başına almasını tavsiye ederiz"

'SALDIRI KABUL EDİLEMEZ'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"İsrail tarafından Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale; haydutluğun ve hukuk tanımamanın yeni bir örneğidir. Küresel Sumud Filosu'ndan sonra, aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu, barışçıl amaç taşıyan sivil aktivistlere yönelik yapılan bu saldırı kabul edilemez.

TÜRKİYE GİRİŞİMLERİ BAŞLATTI