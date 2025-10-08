Erdoğan İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili için tek bir kelime açıklama yapmadı
İşgalci İsrail'in Gazze'deki ablukası ve soykırımına karşı kurulan küresel Sumud Filosu'nda Türk milletvekilleri de yer aldı.
Filodaki gemilere baskın düzenleyen İsrail askerleri, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ile Gelecek Partisi Milletvekili Denizli Sema Silkin Ün'ü alıykodu.
NE UÇAK DÖNÜŞÜ NE DE GRUP TOPLANTISI'NDA BİR ŞEY DEDİ
Azerbaycan'dan dönen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, dönüş uçağında konu ile ilgili bir açıklama yapmazken Grup Toplantısı'nda da bir şey demedi.
Erdoğan, İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmeleri hakkındaysa konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı Süreci'ndeki 'Barış tek kanatlı kuş değildir' ifadelerinin benzerini bu iki ülke arasındaki görüşmeler için kullanan Erdoğan şunları ifade etti:
"Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın barış çabalarına aktif destek vererek bölgemizi sıkıştırdığı bu cendereden süratle çıkarmak istiyoruz.
Biz bir taraftan Dışişleri Bakanımız ve Milli İstihbarat Teşkilatı başkanımız diğer taraftan muhataplarımızla sürekli temas halindeyiz.
Filistin Direniş Örgütü Hamas Sayın Trump'ın barış planına son derece müspet cevap vermiş, böylece barış iradesini çok net ortaya koymuştur.
Ancak şurası bir gerçek ki barış tek kanatlı bir kuş değildir.
Barışın tüm yükünü Hamas'a ve Filistinlilere yüklemek ne adildir, ne doğrudur, ne de gerçekçi bir yaklaşımdır. Şu anda barışa giden yolun önündeki en büyük engel İsrail'in saldırılarıdır. İsrail Sayın Trump'ın açık çağrılarına rağmen olumlu atmosferi baltalayan saldırılarına devam etmektedir.
Gerçekten barış isteniyorsa İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalıdır. Kanla, katliamla, haydutlukla, canilikle varılabilecek hiçbir yer olmadığını İsrail hükümetinin anlaması gerekiyor.
İşte tam iki yıldır soykırım suçlarında Hitler'i bile geride bıraktılar.
365 kilometrekareye hapsettikleri 2,5 milyon insana her türlü zulmü, her türlü barbarlığı reva gördüler. Gazetecileri, doktorları, insani yardım görevlilerini canice katlettiler.
Açlığı bir silah olarak kullanıp masum çocukları açlıktan öldürdüler. Gazze'yi devasa bir enkaz yığınına çevirdiler. Ama ne yaptılarsa Gazze halkının direniş iradesini kıramadılar. Gazze'nin topraklarını savunan kahraman evlatlarına diz çöktüremediler. Gazze'yi dünyanın en büyük çocuk mezarlığına çevirdikleri halde Gazze halkını teslim alamadılar. Zulüm olduğu sürece zalime direnen mazlumlar da muhakkak olacaktır. İşgal sürdüğü müddetçe işgalcilere kıyam eden serden geçtiler de muhakkak olacaktır. Ateşkes ve adil bir barış tüm taraflar için en makul tercihtir. Bugün Şarmel Şeyh'te yapılan görüşmeler kritik önemdedir. İnşallah güzel bir haber almayı ümit ediyoruz. Biz bunun için çabalamaya devam edeceğiz. Bu süreçte Filistinli kardeşlerimizi de asla ve asla yalnız bırakmayacağız. Bu vesileyle 5 Ekim Pazar günü 81 ilimizde özgürlüğe yürüyen milyonlara teşekkür ediyor. Gazze için sessiz çığlık yürüyüşü düzenleyerek mazlumlara destek olan kadın kollarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Daha önce de söyledim. Bugün tekrar ediyorum. 14 yıllık zulmün ardından nasıl Suriyeli kardeşlerimiz hürriyetlerine kavuştuysa, inşallah Filistinli kardeşlerimiz de muvaffak olacak, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti mutlaka kurulacaktır. Rabbim Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin."