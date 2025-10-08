Erdoğan İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili için tek bir kelime açıklama yapmadı

İşgalci İsrail'in Gazze'deki ablukası ve soykırımına karşı kurulan küresel Sumud Filosu'nda Türk milletvekilleri de yer aldı.

Filodaki gemilere baskın düzenleyen İsrail askerleri, Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ile Gelecek Partisi Milletvekili Denizli Sema Silkin Ün'ü alıykodu.

NE UÇAK DÖNÜŞÜ NE DE GRUP TOPLANTISI'NDA BİR ŞEY DEDİ

Azerbaycan'dan dönen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, dönüş uçağında konu ile ilgili bir açıklama yapmazken Grup Toplantısı'nda da bir şey demedi.

Erdoğan, İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmeleri hakkındaysa konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı Süreci'ndeki 'Barış tek kanatlı kuş değildir' ifadelerinin benzerini bu iki ülke arasındaki görüşmeler için kullanan Erdoğan şunları ifade etti:

Alıkoyulan üç Türk milletvekili