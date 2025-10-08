AKP'ye geçen belediye başkanları Erdoğan'ın elini öpme yarışına girdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bu sneki ilk Grup Toplantısı'nı AKP Kongre Merkezi'nde düzenledi.

Erdoğan, konuşmasının ardından partisine geçen yedi belediye başkanına rozetlerini taktı.

Sahneye çıkan yedi belediye başkanından dördü Erdoğan'ın elini öptü. Bu belediye başkanları ile beraber sahneye gelen AKP teşkilat yöneticileri de Erdoğan'ın elini öptü.

AKP'ye transfer olup Erdoğan'ın elini öpen başkanlar şöyle:

Ardahan Göle Gökhan Budak - CHP Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara - DP Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Eşref Varol - YRP Bingöl Merkez Sancak Beldesi Hayrettin Küçük - YRP

Transfer olan bu üç başkan ise Erdoğan'ın elini öpmedi: