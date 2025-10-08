AKP'ye geçen belediye başkanları Erdoğan'ın elini öpme yarışına girdi
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın konuşmasının ardından AKP'ye transfer olan belediye başkanları el öpme yarışına girdi. Başkanlar, tek tek Erdoğan'ın elini öptü.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bu sneki ilk Grup Toplantısı'nı AKP Kongre Merkezi'nde düzenledi.
Erdoğan, konuşmasının ardından partisine geçen yedi belediye başkanına rozetlerini taktı.
Sahneye çıkan yedi belediye başkanından dördü Erdoğan'ın elini öptü. Bu belediye başkanları ile beraber sahneye gelen AKP teşkilat yöneticileri de Erdoğan'ın elini öptü.
AKP'ye transfer olup Erdoğan'ın elini öpen başkanlar şöyle:
- Ardahan Göle Gökhan Budak - CHP
- Gümüşhane Şiran Abdulbaki Kara - DP
- Bingöl Merkez Ilıcalar Beldesi Eşref Varol - YRP
- Bingöl Merkez Sancak Beldesi Hayrettin Küçük - YRP
Transfer olan bu üç başkan ise Erdoğan'ın elini öpmedi:
- Giresun Ören Beldesi - Soner Erkan - YRP
- Muş Bulanık Sarıpınar Beldesi Uşak Ataş - DEVA
- Muş Bulanık Rüstem Gedik Beldesi Abid Özdemir - DEVA