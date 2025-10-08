Sumud Filosu'nun ardından Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Özgürlük Filosu'na da İsrail tarafından uluslararası sularda baskın düzenlendi. Yapılan baskında 3'ü Türk milletvekili 93 kişi kaçırıldı.

Özgürlük Filosu’na saldırı: İsrail 3 Türk milletvekilini kaçırdı

'KORSANLIK EYLEMİ'

İsrail'in hukuksuz müdahaleleri sürerken, baskına ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk vatandaşları ve milletvekillerinin serbest bırakılması için girişimlerin başlatıldığı açıklandı. Olay, "Soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemi" olarak nitelendirildi.

'ULUSLARARASI HUKUKUN İHLALİ'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir. Aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu sivil aktivistlere yönelik bu saldırı, uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal etmiştir.

'SOYKIRIMIN SONA ERMESİ İÇİN MÜCADELE SÜRECEK'

İsrail, insani değerleri savunan ve barışçıl yöntemleri kullanan her türlü çabayı şiddet kullanarak hedef almak suretiyle, bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve kalıcı barış çabalarına zarar vermektedir. İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması ve ülkemize getirilmesi için gerekli tüm girişimler başlatılmıştır. Diğer aktivistlerin durumu da ilgili ülkelerle eş güdüm içinde takip edilmektedir. Türkiye, Filistin davasını desteklemeyi ve Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi için mücadele etmeyi sürdürecektir."

NE OLMUŞTU

İsrail, Gazze'ye yardım malzemesi götüren Küresel Sumud Filosu'ndaki yaklaşık 40 gemiden 450'den fazla aktivisti kaçırmış ve gözaltına almıştı. Bu aktivistlerin çoğu zorla götürüldükleri İsrail’de sınır dışı edildi. Birçok aktivist zorla götürüldükleri İsrail’de darbedilip kötü muameleye maruz kaldığını açıkladı.

Daha sonra yine Gazze için yola çıkan Özgürlük Filosu’na da saldıran İsrail burada 93 aktivisti kaçırdı. Aktivistler arasında 3 Türk milletvekili de bulunuyor.