Özgürlük Filosu’na saldırı: İsrail 3 Türk milletvekilini kaçırdı

Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC), İsrail ordusunun Gazze'ye doğru seyreden filoya saldırdığını ve birkaç gemiyi durdurduğunu açıkladı.

FFC, ordunun çarşamba günü İsrail’in, üç küçük gemiyi saldırıp durdurmadan önce, 93 gazeteci, doktor ve aktivisti taşıyan The Conscience gemisine saldırdığını söyledi. Yolcuların “bilinmeyen koşullarda tutuldukları” belirtildi.

3 MİLLETVEKİLİ KAÇIRILDI

Kaçırılan 93 kişi arasında Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca ve Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün de bulunuyor.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İsrail'in hukuksuz müdahaleleri sürerken, baskına ilişkin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türk vatandaşları ve milletvekillerinin serbest bırakılması için girişimlerin başlatıldığı açıklandı. Olay, "Soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'ye uygulanan hukuk ve insanlık dışı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkan Özgürlük Filosu'na uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahale, soykırımcı Netanyahu hükümeti tarafından yapılmış bir korsanlık eylemidir. Aralarında Türk vatandaşlarının ve milletvekillerinin de bulunduğu sivil aktivistlere yönelik bu saldırı, uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal etmiştir.

'SOYKIRIMIN SONA ERMESİ İÇİN MÜCADELE SÜRECEK'

İsrail, insani değerleri savunan ve barışçıl yöntemleri kullanan her türlü çabayı şiddet kullanarak hedef almak suretiyle, bölgedeki gerilimi tırmandırmakta ve kalıcı barış çabalarına zarar vermektedir. İsrail güçlerince alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması ve ülkemize getirilmesi için gerekli tüm girişimler başlatılmıştır. Diğer aktivistlerin durumu da ilgili ülkelerle eş güdüm içinde takip edilmektedir. Türkiye, Filistin davasını desteklemeyi ve Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi için mücadele etmeyi sürdürecektir."

MİLLETVEKİLİNİN ÇEKTİĞİ VİDEO PAYLAŞILDI

İsrail tarafından alıkonulan milletvekillerinden Ün'ün sosyal medya hesabından yayımlanan, önceden çekilmiş bir videoda şu ifadeler kullanılıyor:

"Ben Sema Silkin ÜN, Türkiye Cumhuriyeti Milletvekiliyim. Eğer bu videoyu izliyorsanız, Gazze’ye yönelik hukuksuz ablukayı kırmak amacıyla çıktığım yolculuk sırasında, yine hukuka aykırı bir şekilde İsrail güçleri tarafından alıkonulmuş olduğum anlamına gelir."

Ben Sema Silkin ÜN, Türkiye Cumhuriyeti Milletvekiliyim.

Eğer bu videoyu izliyorsanız, Gazze’ye yönelik hukuksuz ablukayı kırmak amacıyla çıktığım yolculuk sırasında, yine hukuka aykırı bir şekilde İsrail güçleri tarafından alıkonulmuş olduğum anlamına gelir.@TBMMresmi… pic.twitter.com/kstaaEnYOL — Dr. Sema Silkin Ün (@SemaSilkin) October 8, 2025

'VİCDAN' GEMİSİNE BASKIN

Edinilen bilgilere göre İsrail askerleri, filonun amiral gemisi “Vicdan” ile telsiz bağlantısı kurarak geminin rotasını değiştirmesini istedi. Uyarıların ardından İsrail donanmasına ait gemiler ve hava desteği sağlayan helikopterler, Vicdan’a yaklaşarak baskın düzenledi.

Saldırı sırasında gemide bulunan aktivistlerin telsiz bağlantısının kesildiği, kısa süre sonra gemiye çıkan askerlerin aktivistleri alıkoymaya başladığı bildirildi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada filoya baskın düzenlendiğini doğruladı.

Bakanlık, “Yasal deniz ablukasını ihlal etmek ve savaş bölgesine girmek için yapılan bir başka beyhude girişim sonuçsuz kaldı” iddiasında bulundu.

“Gemiler ve yolcular İsrail limanına nakledildi. Tüm yolcular güvende ve sağlık durumları iyi. Yolcuların derhal sınır dışı edilmesi bekleniyor.”

İLAÇ GÖTÜREN GEMİYE BASKIN

Sivil deniz misyonları düzenleyen Filistin yanlısı aktivist grupların uluslararası ağı olan FFC, gemilerin Gazze'deki açlık çeken hastanelere gönderilmek üzere 110.000 dolar değerinde ilaç, solunum ekipmanı ve besin maddeleri gibi “hayati yardım” taşıdığını söyledi.

Örgüt Instagram'da “İsrail ordusunun uluslararası sularda yasal yetki alanı yoktur” dedi.

NE OLMUŞTU

Bu, son günlerde İsrail’in uluslararası sularda vatandaşı olmayan kişileri kaçırdığı ikinci olay oldu. İsrail, Gazze'ye yardım malzemesi götürmeye çalışan bir başka yardım konvoyu olan Global Sumud Filosu'na ait yaklaşık 40 gemiyi durdurmuş, 450'den fazla aktivisti kaçırmış ve gözaltına almıştı. İsrail, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de dahil olmak üzere bu aktivistlerin çoğunu sınır dışı etti.

Bu filodaki bazı aktivistler, İsrail'in gözaltında fiziksel ve psikolojik tacize maruz kaldıklarını söyledi. Avrupa Parlamentosu'nun Fransız-Filistinli üyesi Rima Hassan, filonun durdurulmasının ardından İsrail polisi tarafından “darbedildiğini” belirtti. Amerikalı aktivist David Adler, gözaltına alınmadan önce “soyulduğunu”, “plastik kelepçeyle bağlandığını” ve “gözlerinin bağlandığını” ve İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile fotoğraf çektirmek zorunda bırakıldığını anlattı.