İsrail'in kaçırdığı İtalyan milletvekilleri serbest bırakıldı

İtalya Dışişleri Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani yardım ablukasını kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda bulunan ve İsrail tarafından uluslararası sularda kaçırılan 40 İtalyan vatandaşının arasında olan 4 parlamento üyesinin serbest bırakıldığını açıkladı.

TEL AVİV’DEN İTALYA’YA UÇACAKLAR

Buna göre Beş Yıldız Hareketi (M5S) Senatörü Marco Croatti, Demokratik Parti (PD) Avrupa Parlamentosu Üyesi Annalisa Corrado, Alt Meclis PD Milletvekili Arturo Scotto ve Yeşil Sol İttifakı (AVS) Avrupa Parlamentosu Üyesi Benedetta Scuderi, İtalyan büyükelçilik personelinin yardımıyla Tel Aviv'den İtalya'ya planlanan bir uçuşla geri dönecekler.

İTALYA-İSRAİL ARASINDA TEMAS

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, milletvekillerinin gözaltına alınmasının ardından İsrailli mevkidaşı Gideon Sa'ar ile birkaç kez temasa geçerek milletvekillerinin derhal serbest bırakılmasını talep etmişti.

İtalyan parlamenterlerin yer aldığı uçağın, öğlen saatlerinde Roma'ya ulaşması bekleniyor.