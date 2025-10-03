İsrail'in kaçırdığı Sumud aktivistlerinden açlık grevi kararı

Yayınlanma:
İsrail tarafından yasa dışı şekilde, uluslararası sulardan kaçırılan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin bir kısmının süresiz açlık grevine başladığı öğrenildi.

Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alıkonulan Küresel Sumud Filosu mürettebatına dair bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, alıkonulan aktivistlerden süresiz açlık grevine başlayanların olduğu aktarıldı.

MÜDAHALELER 1 EKİM’DE BAŞLADI

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

8d4d6da4-f478-4b6e-9c2a-e5e4b09e61ab.jpeg
Sumud filosundaki Captain Nikos gemisine İsrail askerlerinin saldırı anları

Filoya saldıran İsrail ordusu, 42 tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce aktivisti kaçırdı. Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

SÜRESİZ AÇLIK GREVİNE BAŞLADILAR

Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi cuma günü yaptığı açıklamada, Global Sumud Filosu'ndan gözaltına alınanların İsrail güçleri tarafından gözaltına alındıkları günden bu yana süresiz açlık grevinde olduklarını söyledi.

Son dakika | Sumud Filosu'nun son gemisine canlı yayında baskınSon dakika | Sumud Filosu'nun son gemisine canlı yayında baskın

Komite yaptığı açıklamada, uluslararası sularda saldırıya uğrayan filo gemilerinde bulunan birkaç aktivistin “gözaltına alındıkları andan itibaren süresiz açlık grevine başladıklarını” duyurdu.

İSRAİL’DEN YASA DIŞI MÜDAHALE

İsrail deniz kuvvetleri perşembe günü insani yardım filosuna ait 44 geminin neredeyse tamamına saldırdı ve ele geçirdi, 50'den fazla ülkeden 450'den fazla aktivisti kaçırdı.

Filo, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in bu bölgeye uyguladığı ablukayı kırmak amacıyla yola çıkmıştı.

İsrail, yaklaşık 2,4 milyon insanın yaşadığı Gazze'ye yaklaşık 18 yıldır abluka uyguluyor.

SOYKIRIMDA ÖLÜ SAYISI 66.200’Ü GEÇTİ

Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in bombardımanları çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 66.200'den fazla Filistinlinin ölümüne neden oldu. BM kurumları ve hak grupları, Gazze'nin açlık ve hastalıkların hızla yayılmasıyla yaşanmaz hale geldiği konusunda defalarca uyarıda bulundu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Dünya
Londra’da Palestine Action yasağına protesto: 355 kişi gözaltına alındı
Londra’da Palestine Action yasağına protesto: 355 kişi gözaltına alındı
Gürcistan’da muhalefetten seçim protestosu: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı basmaya çalıştılar
Gürcistan’da muhalefetten seçim protestosu: Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı basmaya çalıştılar
Trump'tan dikkat çeken açıklama: İsrail 'ilk çekilme hattını' kabul etti
Trump'tan dikkat çeken açıklama: İsrail 'ilk çekilme hattını' kabul etti