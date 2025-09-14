İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 7 kişi yaşamını yitirdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim alanlarını, evleri, çadırları ve araçları hedef aldı.

Gazze kentinin batısındaki Eş-Şifa Hastanesi önünde insansız hava aracının (İHA) sivil bir aracı hedef aldığı saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Kentin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde İsrail ordusu bir evi bombaladı. Saldırıyla ilgili ölü veya yaralı bilgisi verilmedi.

İsrail, Tel el-Heva'da yer alan El-Hur Kavşağı bölgesi ve bir fakülte yakınında ev ve binaları "robot" adını verdiği patlayıcılarla havaya uçurdu.

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan'ın doğusundaki bölgeler de hava ve topçu saldırıları ile hedef alındı.

İsrail ordusu, kentin çeşitli noktalarında, derhal bölgenin boşaltılması yönünde ifadelerin yer aldığı broşürler atmaya devam etti.

gazze.webp

Nepal protestolarında ölenler şehit ilan edildiNepal protestolarında ölenler şehit ilan edildi

ASKERİ ARAÇLARDAN ATEŞ AÇILDI

İsrail ordusu Deyr el-Belah kentinin güneyinde El-Bahriyye bölgesi yakınında sığınmacıların kaldığı çadırı hedef aldı. Saldırıda ikisi kadın, üçü çocuk 6 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri Han Yunus kentinin güneyinde ve orta kesimlerinde çeşitli bölgeleri bombaladı, bölgede konuşlanan askeri araçlardan çevreye ateş açıldı.

Kaynak:AA

