Trump aracılık etti: İki ülke barış anlaşması imzaladı

Yayınlanma:
ABD Başkanı Trump’ın ara buluculuğunda Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasında barış anlaşması imzalandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ara buluculuğunda Washington’da, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) arasında barış anlaşması imzalandı.

ABD Barış Enstitüsü’nde düzenlenen törene Trump’ın yanı sıra KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ve Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Senegal’den temsilciler katıldı.

İmza töreninde konuşan Trump, söz konusu anlaşmayı “onlarca yıllık bir savaşın sonu” olarak nitelendirdi. “Bugün Afrika için büyük bir gün. Dünya için büyük bir gün. Bu iki ülke adına gurur verici bir an” diyerek iki ülke liderine de teşekkür etti.

Trump: Putin savaşı bitirmek istiyorTrump: Putin savaşı bitirmek istiyor

"DÜNYANIN EN UZUN SAVAŞI"

KDC ile Ruanda arasındaki çatışmaların “dünyanın en uzun süren savaşlarından biri” olduğunu belirten Trump, bu süreçte 10 milyondan fazla insanın yaşamını yitirdiğini söyledi. “ABD Barış Enstitüsü'nde bugün atılan imza, yıllardır süren şiddete nokta koyacak tarihi bir adımdır. KDC ile Ruanda arasında yeni bir uyum, barış ve işbirliği dönemi başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

