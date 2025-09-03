İsrail'in Batı Şeria hedefi ortaya çıktı: Yüzde 82'si ilhak edilecek

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü soykırım devam ederken Tel Aviv yönetimi Filistin Devleti'nin tanınma çağrılarına karşı misilleme olarak Batı Şeria'yı da ilhak etmek istiyor. Bu kapsamda Başbakan Netanyahu'nun kabinesinin salı gününe planladığı toplantı perşembeye ertelendi.

Aşırı sağcı bakan Smotrich, kamuoyuna yaptığı açıklamada, Başbakan Benjamin Netanyahu'dan İsrail’in Batı Şeria’yı ilhakını uygulamaya koymasını istedi ve toprakların %82'sinin İsrail yasalarına tabi tutulmasını, %18'inin ise Filistin yönetiminde kalmasını önerdi. “Maksimum toprak, minimum Arap” dedi.

FİLİSTİN'E 'TERÖR DEVLETİ' DEDİ

Smotrich, İsrail’in Batı Şeria’nın hukuksuz ilhakına ilişkin kullandığı “Egemenlik” kavramını kullanarak konu hakkında şöyle konuştu:

“Geniş bir konsensüs, içimizde varoluşsal bir tehdidin büyümesine izin veremeyeceğimiz anlayışından kaynaklanıyor. Batı Şeria'da İsrail egemenliğini uygulamaya koyma ve topraklarımızı bölme ihtimalini ortadan kaldırma zamanı geldi.”

Bu hamleyi, Filistin devletinin kurulmasını engellemek için alınmış önleyici bir tedbir olarak nitelendiren Smotrich, Filistin devletini İsrail'i “Auschwitz sınırları” içinde bırakabilecek potansiyel bir “terör devleti” olarak tanımladı. Ancak İsrail'in, kendi yok edilmesini isteyen halklar üzerinde egemenlik kurma niyetinde olmadığını vurguladı.

‘MAKSİMUM TOPRAK, MİNİMUM ARAP’

Smotrich, İsrail’in Gazze’de soykırım yürüttüğü Filistinlilerin toprağı Batı Şeria’nın ilhak stratejisi hakkında “İlke, maksimum toprak, minimum Arap” dedi.

“Net bir Yahudi çoğunluğu koruyacak ve İsrail'i Yahudi ve demokratik tutacağız. Egemenlik, toprağın %82'sini kapsayacak, Filistinliler ise Filistin Yönetimi ve daha sonra bölgesel yönetim alternatifleri aracılığıyla özyönetimlerini sürdürecekler.”

‘ASLA BİR FİLİSTİN DEVLETİ KURULMAYACAK’

Smotrich, uluslararası baskıyı mümkün kılan İsrail'in siyasi kararsızlığını suçladı. “Tereddüt, siyasi saldırının yakıtıdır” dedi. “Topraklarımızda asla bir Filistin devleti kurulmayacak.”

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İVMESİNE MİSİLLEME OLARAK'

Perşembe günü, Filistin devletinin uluslararası alanda tanınmasının sonuçlarını ve egemenliğin genişletilmesi de dahil olmak üzere İsrail'in olası misillemelerini incelemek üzere bir güvenlik kabinesi toplantısı düzenlenecek. Bu toplantı aslında dün planlanmış ancak belirtilmeyen bir sebeple ertelenmişti.

Toplantı, Eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu öncesinde Filistin devletini tanıyan birçok Batı ülkesinin açıklamalarının ardından düzenleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron salı günü, iki devletli çözümü ilerletmek için Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile birlikte uluslararası bir zirve düzenleyeceğini söyledi. Zirve, BM Genel Kurulu ile eş zamanlı olarak yapılacak. Bu zirvede başka ülkelerin de Filistin devletini tanıması bekleniyor.

Macron, askeri eylemlerin, ilhak girişimlerinin veya tehcir politikalarının , iki devletli çözüm için yaratılan ivmeyi bozmayacağını vurguladı.

