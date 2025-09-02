İsrail'de Batı Şeria'nın ilhakının görüşüleceği toplantı ertelendi

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu kabinesinin işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'nın tamamının veya bir kısmının ilhak edilmesini görüşeceği, bugün yapılması planlanan kabine toplantısı iptal edildi.

BM GENEL KURULU ÖNCESİ MİSİLLEME OLARAK GÖRÜŞÜLÜYORDU

İsrail'de özellikle Batı ülkelerinin Fransa'nın önderliğinde başlattığı, Filistin'i tanıma çağrısına cevap olarak hukuksuz şekilde işgal edilen Batı Şeria'nın ilhakını görüştüğü konuşuluyor. Bu kapsamda ilhak kararının Filistin'i tanıma kararlarının resmen duyurulacağı bu ayki BM Genel Kurulu öncesi görüşülmesi bekleniyordu.

Bu kapsamda Maliye Bakanı Bezalel Smotrich başta olmak üzere Netanyahu yönetimindeki aşırı sağcı bakanların kabineye ilhak konusunda baskı yaptığı konuşuluyor.

E1 PLANI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Yine Smotrich tarafından ağustos ayında duyurulan başka bir gelişmeye göre ise İsrail uluslararası tepkiler sebebiyle yıllardır ertelenen E1 planını hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Bu kapsamda Batı Şeria'da kurulacak yasa dışı bir yerleşimle Filistin'de Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın bağlantısının kesilmesi hedefleniyor.

TRUMP İSRAİL'E İZİN VERMİŞTİ

Öte yandan kabine toplantısı öncesi, Netanyahu yönetiminin misilleme olarak alınması görüşülen ilhak planını ABD Başkanı Donald Trump'a haber verdiği belirtilmiş, Trump'ın bu konudaki kararı tamamen İsrail'e bıraktığı belirtilmişti.

