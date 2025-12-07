İsrail'in 2 Filistinliyi öldürmesinin ardından genel grev ilan edildi

İsrail ordusunun Bab ez-Zaviye bölgesinde 2 Filistinliyi "araçla çarpma girişiminde bulundukları" iddiasıyla öldürmesini protesto etmek amacıyla genel grev düzenlendiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, El-Halil’de sabah saatlerinde tüm dükkanlar kapalı kalırken, kente tam bir sessizlik hakim olduğu öğrenildi.

Fetih'in şehirde ticari greve çağrı yaptığını, El-Halil Belediyesi ile belediye çalışanları sendikasının da kurum içinde grev ilan ettiği öğrenildi.

BELEDİYE ÇALIŞANI DA ÖLDÜRÜLDÜ

Öldürülen kişilerden birinin belediye çalışanı olduğu ve olayla ilgisi bulunmadığı belirtildi.

İsrail güçleri, 8 Ekim 2023’te Gazze’ye karşı başlattığı ve iki yıl süren saldırılar boyunca Batı Şeria’da en az 1090 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.