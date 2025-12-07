İsrail'in 2 Filistinliyi öldürmesinin ardından genel grev ilan edildi

İsrail'in 2 Filistinliyi öldürmesinin ardından genel grev ilan edildi
Yayınlanma:
İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyindeki El-Halil kentinde, iki Filistinliyi öldürmesinin ardından pazar sabahı kent genelinde grev başlatıldı.

İsrail ordusunun Bab ez-Zaviye bölgesinde 2 Filistinliyi "araçla çarpma girişiminde bulundukları" iddiasıyla öldürmesini protesto etmek amacıyla genel grev düzenlendiği belirtildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, El-Halil’de sabah saatlerinde tüm dükkanlar kapalı kalırken, kente tam bir sessizlik hakim olduğu öğrenildi.

aa-20251207-39913738-39913728-israilin-2-filistinliyi-oldurmesine-tepki-icin-elhalilde-genel-grev-ilan-edildi-11zon.jpg

Fetih'in şehirde ticari greve çağrı yaptığını, El-Halil Belediyesi ile belediye çalışanları sendikasının da kurum içinde grev ilan ettiği öğrenildi.

BELEDİYE ÇALIŞANI DA ÖLDÜRÜLDÜ

Öldürülen kişilerden birinin belediye çalışanı olduğu ve olayla ilgisi bulunmadığı belirtildi.

aa-20251207-39913738-39913729-israilin-2-filistinliyi-oldurmesine-tepki-icin-elhalilde-genel-grev-ilan-edildi-11zon.jpg

İsrail güçleri, 8 Ekim 2023’te Gazze’ye karşı başlattığı ve iki yıl süren saldırılar boyunca Batı Şeria’da en az 1090 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 11 bin kişi yaralandı ve 21 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak:AA

