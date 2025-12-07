Almanya Başbakanı Merz İsrail'de

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Almanya’yı "İsrail’in büyük dostu" olarak nitelendirdi. İki ülke arasındaki askeri iş birliğine dikkat çeken Herzog, İsrail yapımı Arrow 3 hava savunma sisteminin Almanya’ya konuşlandırılmasının kendileri açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı. İran kaynaklı tehditlere karşı karşıya olduklarını ileri süren Herzog, bu bağlamda iddialı bir mesaj vererek, "Avrupa'yı savunan biziz" ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN BARIŞ PLANI GÖLGESİNDE KRİTİK ZİYARET

Merz’in ziyaretinin zamanlaması ise dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Herzog, ziyaretin ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlanan Gazze barış planı hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) alınan kararın hemen ardından gerçekleştiğine işaret etti. Diplomatik trafiğin yoğunlaştığı bu süreçte yapılan görüşme, bölgesel denklemler açısından kritik önem taşıyor.

MERZ’DEN "KARARLI DESTEK" VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MESAJI

Almanya Başbakanı sıfatıyla İsrail’e ilk kez geldiğini hatırlatan Friedrich Merz ise ülkesinin duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. "Almanya'nın İsrail'in yanında kararlı bir şekilde durduğunu biliyorsunuz" diyen Merz, Gazze müzakerelerinde sonraki aşamaya geçilirken İsrail’e yardımcı olacaklarını dile getirdi. Merz ayrıca, Batı Şeria’daki durumun olumlu yönde gelişmesi şartına bağlı olarak iki devletli çözüme ulaşılabileceği değerlendirmesinde bulundu.