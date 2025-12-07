Almanya Başbakanı Merz İsrail'de

Almanya Başbakanı Merz İsrail'de
Yayınlanma:
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, göreve geldikten sonra İsrail’e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Tel Aviv’de bir araya geldi. İkili görüşmeye savunma sanayi iş birlikleri ve Gazze’deki barış süreci damgasını vurdu.

Görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Almanya’yı "İsrail’in büyük dostu" olarak nitelendirdi. İki ülke arasındaki askeri iş birliğine dikkat çeken Herzog, İsrail yapımı Arrow 3 hava savunma sisteminin Almanya’ya konuşlandırılmasının kendileri açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı. İran kaynaklı tehditlere karşı karşıya olduklarını ileri süren Herzog, bu bağlamda iddialı bir mesaj vererek, "Avrupa'yı savunan biziz" ifadelerini kullandı.

TRUMP’IN BARIŞ PLANI GÖLGESİNDE KRİTİK ZİYARET

Merz’in ziyaretinin zamanlaması ise dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Herzog, ziyaretin ABD Başkanı Donald Trump tarafından hazırlanan Gazze barış planı hakkında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) alınan kararın hemen ardından gerçekleştiğine işaret etti. Diplomatik trafiğin yoğunlaştığı bu süreçte yapılan görüşme, bölgesel denklemler açısından kritik önem taşıyor.

Ortada ateşkes yok! İsrail 2'si çocuk 5 Filistinli katlettiOrtada ateşkes yok! İsrail 2'si çocuk 5 Filistinli katletti

MERZ’DEN "KARARLI DESTEK" VE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM MESAJI

Almanya Başbakanı sıfatıyla İsrail’e ilk kez geldiğini hatırlatan Friedrich Merz ise ülkesinin duruşunu net bir şekilde ortaya koydu. "Almanya'nın İsrail'in yanında kararlı bir şekilde durduğunu biliyorsunuz" diyen Merz, Gazze müzakerelerinde sonraki aşamaya geçilirken İsrail’e yardımcı olacaklarını dile getirdi. Merz ayrıca, Batı Şeria’daki durumun olumlu yönde gelişmesi şartına bağlı olarak iki devletli çözüme ulaşılabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Dünya
Benin’de askeri darbe! Devlet televizyonundan duyurdular
Benin’de askeri darbe! Devlet televizyonundan duyurdular
Hindistan'da can pazarı: Alev topuna dönen kulüpte 25 kişi öldü
Hindistan'da can pazarı: Alev topuna dönen kulüpte 25 kişi öldü