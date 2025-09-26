İsrail tutsağı Filistinli doktor hastalığına rağmen tedavi edilmiyor

İsrail askerleri tarafından Aralık 2024'te gözaltına alınan Filistinli doktor Hüsam Ebu Safiyye, cezaevi şartlarında ağır hastalığına rağmen tedavi edilmiyor.

İnsan Hakları İçin Doktorlar-İsrail (PHRI), Ofer hapishanesinde yasal süreç işletilmeden sert koşullar altında tutulan Safiyye'nin aynı zamanda kötü muamele gördüğünü de bildirdi.

"KÖTÜ KOŞULLAR NEDENİYLE 25 KİLO VERDİ"

PHRI’ye göre, eski Kamal Adwan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye, uyuz hastalığı ve kalp rahatsızlığına rağmen tedavi taleplerinin reddedildiğini, hücre aramaları sırasında şiddete maruz kaldığını ve kötü koşullar nedeniyle 25 kilo verdiğini bildirdi.

Erdoğan-Trump görüşmesine damga vuran ifade: Trump 'Hileli seçimleri herkesten iyi bilir' derken kimi kastetti

DSÖ VE UAÖ'DEN İSRAİL'E ÇAĞRI

Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü, Gazze sağlık sisteminin sembol isimlerinden biri olarak görülen Ebu Safiyye’nin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi’ndeki Kemal Advan Hastanesi’nin başhekimi olan Dr. Hüsam Ebu Safiyye, 27 Aralık 2024’te İsrail ordusunun hastaneyi zorla tahliye etmesinin ardından yıkıntıların arasında beyaz önlüğüyle İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü an ile sembol haline geldi. Ebu Safiyye, o gün alıkonularak bilinmeyen bir yere götürülmüştü.

Tom Barrack Halk TV'ye konuştu: Erdoğan'la ilgili 'meşruiyet' çıkışından geri adım attı