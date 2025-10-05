İsrail Trump'ın planı için Mısır'a gidiyor

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer liderliğindeki müzakere heyetine yarın Mısır'a gitmesi için talimatı verdi.

Heyetin, Mısır'a ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını müzakere etmek üzere gideceği bildirildi.

MÜZAKERELERE TRUMP’IN DAMADI DA KATILACAK

Müzakerelere ABD tarafından, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ve Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katılacak.

Müzakerelerde Hamas heyetine ise Hamas Gazze lideri Halil el-Hayya’nın başkanlık etmesi bekleniyor.