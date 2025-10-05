İsrail Trump'ın planı için Mısır'a gidiyor

İsrail Trump'ın planı için Mısır'a gidiyor
Yayınlanma:
İsrail heyetinin, yarın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını görüşmek üzere Mısır'a gideceği öğrenildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer liderliğindeki müzakere heyetine yarın Mısır'a gitmesi için talimatı verdi.

Heyetin, Mısır'a ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını müzakere etmek üzere gideceği bildirildi.

Trump: İktidardan vazgeçmezse tamamen yok olurlarTrump: İktidardan vazgeçmezse tamamen yok olurlar

srail-misir.jpg

MÜZAKERELERE TRUMP’IN DAMADI DA KATILACAK

Müzakerelere ABD tarafından, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner ve Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff katılacak.

Hamas Trump'ın palnını kabul etti! İmamoğlu'ndan ilk değerlendirme: Önemli bir fırsatHamas Trump'ın palnını kabul etti! İmamoğlu'ndan ilk değerlendirme: Önemli bir fırsat

Müzakerelerde Hamas heyetine ise Hamas Gazze lideri Halil el-Hayya’nın başkanlık etmesi bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Dünya
Ateşkes çıkacak mı? Hamas heyeti görüşmeler için Mısır'da
Ateşkes çıkacak mı? Hamas heyeti görüşmeler için Mısır'da
Trump: Gazze'de ateşkes görüşmelerinde üçüncü taraflar işe yaradı
Trump: Gazze'de ateşkes görüşmelerinde üçüncü taraflar işe yaradı
Alman Başbakan'dan Eurovision tartışmalarında İsrail'e destek
Alman Başbakan'dan Eurovision tartışmalarında İsrail'e destek