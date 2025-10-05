Hamas Trump'ın planını kabul etti! İmamoğlu'ndan ilk değerlendirme: Önemli bir fırsat

Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Hamas'ın ABD'nin Gazze planını kabul etmesiyle başlayan yeni sürece ilişkin açıklamada bulundu. İmamoğlu, "ABD Başkanı Trump’ın planı, rehinelerin serbest bırakılması, Filistinli mahkumların evlerine dönmesi ve Gazze’ye acil insani yardım ulaştırılması için önemli bir fırsat sunuyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'de on binlerce Filistinlinin katledildiği savaşın ikinci yılına girilirken Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın planını kabul etti.

Anlaşmaya göre ilk etapta Hamas elindeki İsrailli esirleri serbest bırakacak, İsrail ise Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bölgelerden çekilecek.

Bu aşamalardan sonra ise Gazze'nin yeniden inşası, ABD'nin eliyle sağlanacak.

İMAMOĞLU'NDAN GAZZE DEĞERLENDİRMESİ

23 Mart'tan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu olan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Gazze'deki katliamın sona ermesi ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi adlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Hamas’ın önerilen barış planını kabul etmesiyle yeni bir dönemeçteyiz. ABD Başkanı Trump’ın planı, rehinelerin serbest bırakılması, Filistinli mahkumların evlerine dönmesi ve Gazze’ye acil insani yardım ulaştırılması için önemli bir fırsat sunuyor.

Bu plan, bölgenin geleceğini belirleyecek zorlu başlıkları da masaya getiriyor: İsrail ordusunun çekilmesi, Gazze’nin yeniden inşası ve yönetimi.

Bu plan, bölgenin geleceğini belirleyecek daha büyük bir hedefin kapısını da aralamalı: iki devletli çözüm ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı.

Unutmayalım: Adil olmayan barış kalıcı olmaz.

Gazze’nin geleceği güçle değil, vicdanla, adaletle ve meşruiyetle inşa edilmelidir. Uluslararası toplumun görevi, insanlığın onurunun garantörü olmaktır.

Bugün atılacak her adım, yalnızca Gazze’de değil, tüm dünyada vicdanı ve umudu güçlendirecektir."

