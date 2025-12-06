Naci Görür'den endişeleri artıracak açıklama geldi: Olursa felaket olur

Naci Görür'den endişeleri artıracak açıklama geldi: Olursa felaket olur
Silivri ve iki kere meydana gelen Sındırgı depremleriyle Türkiye'nin gerçeğini hatırlayan vatandaşlar artçı sarsıntılar nedeniyle uzun süre tedirginlik yaşadı. Depremlerin azalmasıyla rahatlamamak gerektiğini hatırlatan Naci Görür'den endişeleri artıracak açıklama geldi. Depremsiz dönemlerin hazırlık dönemi olduğuna dikkat çeken Görür, "Olursa felaket olur" dedi.

Türkiye, deprem kuşağında yaşadığını çok sayıda yıkıcı depremle hatırladı. On binlerce can kaybı yaşanan depremlerin sonuncusu asrı felaketi olarak nitelendirilirken uzmanlar İstanbul için tehlikenin kapıda olduğunu açıkladı.

Zaman geçtikçe gelen veriler olası İstanbul, İzmir, Malatya ve Uşak gibi çok sayıda ilin tehlikede olduğunu işaret ederken uzman isimler olası depremlerin şiddeti ve merkez üssü konusunda fikir ayrılıklarına düştü. Son olarak Silivri ve Sındırgı merkezli 3 depremle coğrafi gerçeğini hatırlyan Türkiye'ye uyarı Prof. Dr. Naci Görür'den geldi.

NACİ GÖRÜR'DEN ENDİŞELERİ ARTIRACAK AÇIKLAMA GELDİ

Prof. Dr. Naci Görür, son Sındırgı depreminin ardından azalan sarsıntıların yarattığı rahatlamaya dikkat çekti. Depremlerin azalmasının 'toplumda yanlış bir rahatlama yaratmaması' gerektiğini vurgulayan Görür sosyal medya hesabından uyarı dolu paylaşım yaptı.

İçinde bulunduğumuz dönemin deprem hazırlığı dönemi olduğunu ifade eden Görür, deprem olacak mı diye sormak yerine dirençli kentlerin nasıl yapılacağına odaklanmak gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin çoğu yerinde her an deprem olma riskinin bulunduğunun kabul edilmesi gerektiğine dikkat çeken Görür, "Bu işi yapmak basit: Deprem kentlerimizin yönetim, halk, altyapı, yapı stoku , ekosistem-çevre ve ekonomiyi deprem dirençli yapalım. Bunu ancak hükümet, yerel yönetim ve halk bir araya gelirse başarabiliriz." dedi.

"OLURSA FELAKET OLUR"

Naci Görür, olası felakete karşı uyarılarda bulunurken şu paylaşımı yaptı:

"Bugünlerde depremler pek olmuyor ve konuşulmuyor. İşte böyle zamanlar tam deprem konuşulacak ve önlem alınacak zamanlar. Ülkemizde depremler yaklaşık 14 milyon senedir devam ediyor ve daha milyonlarca sene devam edecek. Yani anlayacağınız ebedi ve ezeli.

Bırakın deprem olacak mı olmayacak mı, nerede olacak, ne zaman olacak, nasıl olacak diye sormayı. Kabul edelim artık ülkemizin çoğu yerinde deprem olur. Olursa felaket olur.

İnsanımız ölmesin artık, yazıktır, günahtır. O halde deprem konuşmayı, çaka satmayı bir kenara bırakalım artık. Deprem dirençli kentler nasıl inşa ediliri konuşalım.

Bu işi yapmak basit: Deprem kentlerimizin yönetim, halk, altyapı, yapı stoku , ekosistem-çevre ve ekonomiyi deprem dirençli yapalım. Bunu ancak hükümet, yerel yönetim ve halk bir araya gelirse başarabiliriz."

