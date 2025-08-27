İsrail soykırım planına başlıyor: Tahliye çağrısı yapıldı

İsrail’in Filistinlileri zorla yerinden etmeye dönük adımları Gazze’de son haftalarda yoğunlaştı. İsrail ordusunun Arapça sözcüsü Avichay Adraee, "Gazze şehir merkezinin tahliyesi kaçınılmazdır” dedi. Adraee, Gazzeli sivillerin, "orta kamplar ve el-Mevasi’de olduğu gibi güneydeki geniş boş alanlara" gitmesi gerektiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetince bu ay onaylanan plana göre, İsrail ordusu yıkılmış ve kuşatma altındaki Gazze’nin merkezini sahada işgal etmeye çalışacak.

ORDU PLANA KARŞI ÇIKTI

Ancak kabinenin ısrarıyla onaylanan plana Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir tarafından sert bir şekilde muhalefet edilmişti. Zamir, Hamas’ın yönetiminde olan Gazze şehir merkezine gerçekleştirilecek bir operasyonu “tuzak” olarak nitelendirmiş ve ordunun ağır kayıplar verebileceğine dair uyarılarda bulunmuştu.

Aynı zamanda İsrail ordusu kaynakları Hamas’ın artık İsrail’e bir tehdit oluşturmadığını, dolayısıyla Gazze’deki operasyonu sürdürmek için bir sebep olmadığını belirtiyor. İsrail’de muhalefet, Başbakan Netanyahu’yu “siyasi amaçları” için savaşı sürdürmekle suçluyor.

ŞEHRİN ETEKLERİNDE MAHALLELERE SALDIRILDI

Bölge medyasına konuşan görgü tanıkları, İsrail tanklarının gece boyunca Gazze şehir merkezinin eteklerinde yeni bir bölgeye girdiğini, evleri yıktığını ve bunun üzerine halkın bölgeden kaçmaya başladığını söyledi.

Bölge sakinleri, tankların dün gece geç saatlerde kentin kuzey ucundaki Abad el-Rahman mahallesine girdiğini, evleri bombaladığını ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtığını aktardı.

Gazze’deki sağlık yetkililerine göre, günün erken saatlerinden bu yana Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlenen aralıksız İsrail hava saldırılarında en az 33 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İSRAİL ‘OPERASYON YÜRÜTÜLÜYOR’ DEDİ

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, güçlerinin Cibaliye ve Gazze şehri çevresinde Hamas’ın “altyapı noktalarını ortadan kaldırmak” için operasyon yürüttüğünü duyurdu.

HAMAS KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI

İsrail ordusu ayrıca, geçen hafta Hamas’ın Gazze’nin batısında Genel Güvenlik Teşkilatı başkanı olan üst düzey komutan Mahmud el-Esved’i öldürdüklerini açıkladı. Hamas’tan konuya ilişkin teyit gelmedi.

