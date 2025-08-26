İsrail, Ramallah'a böyle saldırdı!

Yayınlanma:
İsrail ordusunun Ramallah’a düzenlediği saldırıda 24 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail ordusunun Ramallah şehrine düzenlediği saldırıda 24 kişinin yaralandığını bildirdi. PRCS, sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşmasının İsrail güçleri tarafından defalarca engellendiğini ve ambulanslara ‘uyarı ateşi’ açıldığını kaydetti.

Gazze Hükümet İletişim Merkezi tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, İsrail askerlerinin Ramallah’ta sivillerin sığındığı bir kuaför salonuna sis bombası attığı görüldü.

İsrail ordusunun saldırısı sırasında çatılara keskin nişancılar yerleştirildiği ve ek takviye birlikler getirildiği aktarıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

