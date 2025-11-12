İsrail ordusunun 75 yıllık radyosunun kapatılmasını istedi

İsrail ordusunun 75 yıllık radyosunun kapatılmasını istedi
Yayınlanma:
İsrail Savunma Bakanı Katz, ordu radyosunun kapatılmasını istedi. Katz, hükümetin onay vermesi halinde 1 Mart 2026'da radyonun yayın hayatına son verileceğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordu radyosunun kapatılmasına yönelik bir karar tasarısını hükümetin onayına sunacağını bildirdi.

Katz, yaptığı yazılı açıklamada, ordu radyosunun yayınlarına devam etmesinin İsrail ordusunu "siyasi söyleme zorladığını" savundu.

Son 2 yılda çok sayıda asker ve ailesinin "ordu radyosunun kendilerini temsil etmediği ve savaş çabalarını baltaladığı" yönünde şikayette bulunduğunu öne süren Katz, bu radyonun kapatılması gerektiğini belirtti. Bakan Katz, radyonun kapatılmasına yönelik karar tasarısını hükümetin onayına sunacağını da açıkladı.

İsrail kararını duyurdu! Binlerce zeytin ağacına kıyacaklar!İsrail kararını duyurdu! Binlerce zeytin ağacına kıyacaklar!

İsrail 'ateşkes' dinlemiyor! Ölü sayısı giderek artıyorİsrail 'ateşkes' dinlemiyor! Ölü sayısı giderek artıyor

1 MART 2026'DA YAYIN HAYATINA SON VERECEK

İsrail ordu radyosunun askerlerin "sesi olmak yerine İsrail ordusuna ve askerlerine saldırılan bir platform haline geldiğini" iddia eden Katz, hükümetin tasarıya onay vermesi halinde 1 Mart 2026'da radyonun yayın hayatına son verileceğini belirtti.

Katz'ın kapatmayı planladığı ve İsrail ordusu tarafından işletilen radyo, yayın hayatına 1950'de başladığı ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
5 bin 856 lira ceza ödememek için son üç gün
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
İsa Karakaş emeklilere yapılacak garanti zammı açıkladı: Seyyanen zam var mı?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Elektrikli araçlar ikinci el pazarını nasıl ele geçirdi?
Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Dünya
ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ABD, Suriye ve Türkiye arasında işbirliği vurgusu
ABD Dışişleri Bakanlığı duyurdu: ABD, Suriye ve Türkiye arasında işbirliği vurgusu
Trump Oval Ofis'teki değişiklikleri anlattı: Gerçek altın taklit edilemez
Trump Oval Ofis'teki değişiklikleri anlattı: Gerçek altın taklit edilemez