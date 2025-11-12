İsrail ordusunun 75 yıllık radyosunun kapatılmasını istedi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordu radyosunun kapatılmasına yönelik bir karar tasarısını hükümetin onayına sunacağını bildirdi.

Katz, yaptığı yazılı açıklamada, ordu radyosunun yayınlarına devam etmesinin İsrail ordusunu "siyasi söyleme zorladığını" savundu.

Son 2 yılda çok sayıda asker ve ailesinin "ordu radyosunun kendilerini temsil etmediği ve savaş çabalarını baltaladığı" yönünde şikayette bulunduğunu öne süren Katz, bu radyonun kapatılması gerektiğini belirtti. Bakan Katz, radyonun kapatılmasına yönelik karar tasarısını hükümetin onayına sunacağını da açıkladı.

1 MART 2026'DA YAYIN HAYATINA SON VERECEK

İsrail ordu radyosunun askerlerin "sesi olmak yerine İsrail ordusuna ve askerlerine saldırılan bir platform haline geldiğini" iddia eden Katz, hükümetin tasarıya onay vermesi halinde 1 Mart 2026'da radyonun yayın hayatına son verileceğini belirtti.

Katz'ın kapatmayı planladığı ve İsrail ordusu tarafından işletilen radyo, yayın hayatına 1950'de başladığı ifade edildi.