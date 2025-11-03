İsrail kararını duyurdu! Binlerce zeytin ağacına kıyacaklar!

İsrail makamları, Batı Şeria'da Ramallah'ın batısındaki iki köyün arazisinden "binlerce ağacın sökülmesini öngören askeri bir karar" yayımladı.

Filistin basınında yer alan haberlere göre, karar Ramallah’ın batısında bulunan Ras Karkar köyündeki El-Vecih el-Garbi ve Cebel el-Reysan ile Kefr Nime köyündeki El-Avrid bölgelerini kapsıyor. Söz konusu düzenleme, bu alanlarda “askeri amaçlarla” çok sayıda ağacın kaldırılmasını ve sökülmesini içeriyor.

BM’DEN SERT TEPKİ

Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi Direktörü Ajith Sunghay, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Batı Şeria’daki Filistinli çiftçilere yönelik ciddi saldırıların” kabul edilemez olduğunu vurguladı. Sunghay, faillerin “endişe verici bir biçimde cezasız kaldığına” dikkat çekerek bu durumu kınadı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise geçtiğimiz ekim ayının ikinci haftasında yalnızca zeytin hasadı döneminde Batı Şeria’daki 27 köyün saldırıya maruz kaldığını rapor etmişti.

İsrail bu kez de Filistinlilerin zeytin ağaçlarını kesti!

48 BİNDEN FAZLA AĞAÇ ZARAR GÖRDÜ

Cidar ve Yerleşimle Mücadele Heyeti’nin verilerine göre, 7 Ekim 2023’ten bu yılın ekim ayına kadar İsrailli yerleşimciler Filistinlilere ve onların mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırılar sonucunda 37 bini zeytin olmak üzere toplam 48 bin 728 ağaç söküldü, yakıldı ya da ciddi şekilde tahrip edildi.

Yetkililer, İsrail’in yeni kararının uygulanması halinde zarar gören ağaç sayısının 50 bini aşmasının beklendiğini belirtiyor. 2021 yılı tarım verilerine göre Batı Şeria’da, yaklaşık 3 milyon kişiye ait 8 milyondan fazla zeytin ağacı bulunduğu ifade ediliyor.