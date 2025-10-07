İsrail bu kez de Filistinlilerin zeytin ağaçlarını kesti!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ablukası sürerken son olarak Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait 150 zeytin ağacını kesildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil kentine bağlı Umm el-Hayr köyünde Filistinlilere ait zeytin bahçelerine saldırdı.

Batı Şeria'nın güneyindeki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratib el-Cebur, İsrail güçleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Umm el-Hayr köyüne baskın düzenlediğini söyledi.

AKP'li vekilden “Yozgatlıyım” diyen İsrail askerine suç duyurusu!

Filistin Eylem Komitesi: İsrail’e tam ambargo ilan edilsin

150 ZEYTİN AĞACINI KESTİLER

Cebur, İsraillilerin, Filistinlilerin mülklerine zarar verdiğini ve köydeki 150 zeytin ağacını kestiğini duyurdu.

İsrail güçlerinin de köydeki birkaç eve baskın düzenlediğini aktaran Cebur, baskına tepki gösteren Filistinlilerin ise İsrail askerlerince darbedildiğini belirtti.

Öte yandan İsrail askerleri El Halil kentindeki Yata beldesinde de bazı evlere baskın düzenlediği ifade edildi.