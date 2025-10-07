AKP'li vekilden “Yozgatlıyım” diyen İsrail askerine suç duyurusu!

İsrail’in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze Şeridi’ne insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve İsrailli güvenlik güçleri tarafından durdurularak gemilerine el konulan Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistlerden Zeynep Tekocak, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

“YOZGATLIYIM” CEVABINI ALMIŞTI!

Tekocak, bir İsrail askerinin akıcı bir şekilde Türkçe konuştuğunu ve Türkçe konuşmayı nereden öğrendiğini sorduğunda "Yozgatlıyım, babam Yozgatlı" yanıtını aldığını anlatmıştı. Tekocak, İsrailli askerin annesinin İsrailli, babasının ise Yozgatlı olduğunu ileri sürdüğünü ifade etmişti.

AKP’Lİ VEKİL SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!

Konuyla ilgili AKP Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, İsrail polisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Şahan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Zeynep Tekocak’a yönelik eylemler nedeniyle TCK 8-12’nci maddeler kapsamında failler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti ve "Ayrıca bu utanç verici eylemlerle Yozgat’ın adını kirletmeye cüret eden, kendini ’Yozgatlıyım’ diye tanıtan İsrail askeri hakkında da TCK 217/A maddesi gereğince Yozgat ve tüm Yozgatlı hemşehrilerim adına suç duyurusunda bulundum” ifadelerine yer verdi.

Şahan, “Yozgat’ın adını kirletme girişiminde bulunan, milletimizin onuruna el uzatmaya kalkışan herkes bilsin ki bu topraklarda ne ihanete ne de zillete yer yoktur" sözlerini sarf etti.





