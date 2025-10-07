AKP'li vekilden “Yozgatlıyım” diyen İsrail askerine suç duyurusu!

Yayınlanma:
Güncelleme:
AKP Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Sumud Filosu’nda yer alan aktivistlerden biri olan Zeynep Tekocak’a Yozgatlı olduğunu iddia eden İsrailli asker hakkında suç duyurusunda bulundu.

İsrail’in saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze Şeridi’ne insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan ve İsrailli güvenlik güçleri tarafından durdurularak gemilerine el konulan Küresel Sumud Filosu’ndaki aktivistlerden Zeynep Tekocak, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

whatsapp-image-2025-10-07-at-10-09-57.jpeg

“YOZGATLIYIM” CEVABINI ALMIŞTI!

Tekocak, bir İsrail askerinin akıcı bir şekilde Türkçe konuştuğunu ve Türkçe konuşmayı nereden öğrendiğini sorduğunda "Yozgatlıyım, babam Yozgatlı" yanıtını aldığını anlatmıştı. Tekocak, İsrailli askerin annesinin İsrailli, babasının ise Yozgatlı olduğunu ileri sürdüğünü ifade etmişti.

Son dakika | İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk vatandaşı hakkında bakanlık açıklamasıSon dakika | İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk vatandaşı hakkında bakanlık açıklaması

AKP’Lİ VEKİL SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!

Konuyla ilgili AKP Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, İsrail polisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Şahan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Zeynep Tekocak’a yönelik eylemler nedeniyle TCK 8-12’nci maddeler kapsamında failler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti ve "Ayrıca bu utanç verici eylemlerle Yozgat’ın adını kirletmeye cüret eden, kendini ’Yozgatlıyım’ diye tanıtan İsrail askeri hakkında da TCK 217/A maddesi gereğince Yozgat ve tüm Yozgatlı hemşehrilerim adına suç duyurusunda bulundum” ifadelerine yer verdi.

suo-duyurusu.jpg

Şahan, “Yozgat’ın adını kirletme girişiminde bulunan, milletimizin onuruna el uzatmaya kalkışan herkes bilsin ki bu topraklarda ne ihanete ne de zillete yer yoktur" sözlerini sarf etti.



Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Türkiye
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti