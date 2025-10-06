Son dakika | İsrail'in alıkoyduğu 14 Türk vatandaşı hakkında bakanlık açıklaması

İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk olmak üzere 137 kişinin bulunduğu Türk Hava Yolları'na(THY) ait uçak İstanbul'a inmişti. Havalimanında aktivistleri çok sayıda kişi karşılamıştı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile aktivistleri karşılayanlar, Filistin'e destek sloganları attı. 137 aktivistin Adli Tıp Kurumu'nda sağlık muayenelerinin ardından ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Sumud aktivisti gözaltına alındı iddiasına valilikten açıklama

Adli Tıp Kurumu'nda görevlendirilen 11 cumhuriyet savcısı, sağlık işlemleri tamamlanan aktivistlerin ifadelerini alacak. Suçun uluslararası boyut taşıması nedeniyle yalnızca Türk aktivistlerin değil, şikayetçi olmak isteyen tüm aktivistlerin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

14 TÜRK İÇİN AÇIKLAMA GELDİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'de halen alıkonulmuş halde bulunan 14 Türk vatandaşımıza ilişkin açıklama yaptı.

36 Türk vatandaşının kurtarıldığını hatırlatan Keçeli, 14 vatandaşımıza ilişkin sürecin bugün netleşmesinin beklenildiğini kaydetti.

Dışişleri Sözcüsü Keçeli, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36’sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü. Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın (7 Ekim) Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Süreçle ilgili detayların bugün içinde netleşmesini bekliyoruz."

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi’ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo özelliğini taşıyor.