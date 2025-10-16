İsrail ordusu Kudüs'e ateş açtı

İsrail ordusu Kudüs'e ateş açtı
Yayınlanma:
İsrail ordusunun işgal altındaki Kudüs’ün kuzeyindeki Kalendiya ve er-Ram beldelerinde açtığı ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı. Bölgede evlere atılan göz yaşartıcı gaz nedeniyle çok sayıda kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Kalendiya ve er-Ram beldelerinde Filistinlilere ateş açtığı, yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin haber ajansı WAFA’nın aktardığına göre, İsrail askerleri Kudüs’ün kuzeyinde yer alan Kalendiya beldesinde, ayrım duvarı yakınında bulunan Filistinlilerin evlerine çok sayıda göz yaşartıcı gaz attı.

Gaz bombaları nedeniyle bölgede çok sayıda kişi nefes darlığı ve boğulma tehlikesi yaşarken, yaralılara olay yerinde tıbbi müdahalede bulunuldu.

Hamas 2 İsrailli esirin cesedini daha Kızılhaç'a teslim ettiHamas 2 İsrailli esirin cesedini daha Kızılhaç'a teslim etti

İŞGAL ALTINDAKİ BÖLGELERDE ARTAN ŞİDDET

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023’ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda belirgin bir artış yaşanıyor.

İnsan hakları örgütleri, İsrail’in özellikle Kudüs çevresinde yürüttüğü operasyonlarda orantısız güç kullandığına ve sivil yerleşim alanlarını hedef aldığına dikkat çekiyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

