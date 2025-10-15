Hamas 2 İsrailli esirin cesedini daha Kızılhaç'a teslim etti

Hamas 2 İsrailli esirin cesedini daha Kızılhaç'a teslim etti
Yayınlanma:
Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 2 İsrailli esirin daha cesedini Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti.

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 2 İsrailli esirin daha cesedini Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) heyetine teslim etti.

Hamas: İsrailli esirleri korudukHamas: İsrailli esirleri koruduk

İKİ İSRAİLLİ ESİRİN TABUTLARI TESLİM EDİLDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 2 İsrailli esirin tabutlarının Gazze Şeridi'ndeki buluşma noktasında Kızılhaç tarafından teslim alındığı aktarıldı.

Kızılhaç heyetinin tabutları İsrail ordusuna teslim etmek için yola çıktığı aktarıldı.

Hamas, şu ana kadar Gazze Şeridi'ndeki 28 ölü esirden, 8'inin cesedini teslim etmişti.

Teslim edilen 8 cesetten birinin Nepal vatandaşı bir esire ait olduğu bildirilirken, İsrail, cesetlerden birinin İsrailli esire ait olmadığını ileri sürmüştü.

İSRAİL, 90 FİLİSTİNLİNİN CENAZESİNİ İADE ETMİŞTİ

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 90 Filistinlinin cenazesini iade etmişti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Mesut Hakan İlkay Kenan: Ya Türksündür ya değilsindir!
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
Dünya
Pakistan'dan savaşı tetikleyecek açıklama!
Pakistan'dan savaşı tetikleyecek açıklama!
Greta Thunberg İsrail'in işkencesini anlattı! Adının yanına hakaretler yazıp iğrenç çizimler yaptılar
Greta Thunberg İsrail'in işkencesini anlattı! Adının yanına hakaretler yazıp iğrenç çizimler yaptılar
Son dakika| Trump'tan Hamas'a tehdit: İsrail söylediğim anda savaşa başlar
Son dakika| Trump'tan Hamas'a tehdit: İsrail söylediğim anda savaşa başlar